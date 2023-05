Aerei, sciopero il 3 maggio ma non per tutti: i voli cancellati e garantiti

Fonte: ANSA Aerei, sciopero il 3 maggio ma non per tutti: l'elenco dei voli cancellati e garantiti

Dopo lo sciopero dei mezzi pubblici nelle principali città italiane martedì 2 maggio, ora è la volta degli aerei. Una nuova azione di mobilitazione arriva, spiega la Fit-Cisl, in seguito all’esito negativo del confronto in sede aziendale per alcune compagnie, in merito ad alcuni nodi sul tavolo da tempo. Ad esempio, la fruizione, l’organizzazione e l’assegnazione dei riposi e delle ferie, e la pianificazione e la stabilità dei turni di lavoro con origine e termine nello stesso aeroporto.

Nuovo sciopero aereo 3 maggio: le compagnie coinvolte

A incrociare le braccia sono i controllori di volo mercoledì 3 maggio in occasione del nuovo sciopero del trasporto aereo di 4 ore, dalle 13.00 alle 17.00. Nello specifico, come chiarito da Enac, a rischio per la giornata di mercoledì 3 maggio sono i voli su cui opera:

il personale di ENAV ACC Roma

il personale navigante di Vueling

il personale navigante di cabina di Air Dolomiti (vettore di Lufthansa).

Ricordiamo comunque che, durante gli scioperi, ci sono le fasce orarie di tutela, dalle ore 7.00 alle 10.00 e dalle ore 18.00 alle 21.00, nelle quali i voli devono essere comunque effettuati. Consigliamo comunque sempre di chiedere informazioni aggiornate e dettagliate sull’operatività del proprio volo direttamente alla vostra compagnia aerea. Ci sono inoltre alcuni voli garantiti elencati da Enac.

Sciopero aerei 3 maggio: elenco voli nazionali garantiti

Ecco i voli nazionali comunque garantiti durante lo sciopero degli aerei di mercoledì 3 maggio:

voli di Stato, militari, emergenza, sanitari, umanitari e di soccorso

tutti i voli charter da/per le isole regolarmente autorizzati o notificati prima della data di proclamazione dello sciopero

arrivo a destinazione di tutti i voli nazionali in corso al momento dell’inizio dello sciopero

partenza di tutti i voli schedulati in orari precedenti l’inizio dell’astensione e ritardati per cause indipendenti dalla volontà delle parti

arrivo a destinazione negli aeroporti nazionali dei voli internazionali con orario stimato non oltre 30 minuti primi dall’inizio dello sciopero

i seguenti voli di collegamento con le isole con unica frequenza giornaliera, con esclusione del traffico continentale:

DTR 1805 PALERMO (LICJ) LAMPEDUSA (LICD)

DTR 1842 LAMPEDUSA (LICD) CATANIA (LICC)

AEZ 1103 BERGAMO (LIME) CATANIA (LICC)

AEZ 1104 CATANIA (LICC) BERGAMO (LIME)

SLD 302 FIRENZE (LIRQ) ELBA (LIRJ)

EJU 4127 NAPOLI (LIRN) CAGLIARI (LIEE)

EJU 4128 CAGLIARI (LIEE) NAPOLI (LIRN)

ISR 336 CATANIA (LICC) TEL AVIV (LLBG)

EJU 3599 MALPENSA (LIMC) LAMPEDUSA (LICD)

EJU 3600 LAMPEDUSA (LICD) MALPENSA (LIMC)

VLG 6864 FIRENZE (LIRQ) CATANIA (LICC)

VLG 6865 CATANIA (LICC) FIRENZE (LIRQ)

RYR 299 ANCONA (LIPY) CATANIA (LICC)

RYR 4874 TRAPANI (LICT) PISA (LIRP)

VOE 1134 OLBIA (LIEO) FIUMICINO (LIRF)

VOE 1532 PALERMO (LICJ) VERONA (LIPX)

VOE 2186 LOURDES (LFBT) PALERMO (LICJ)

VOE 2187 PALERMO (LICJ) LOURDES (LFBT)

tutti gli ulteriori collegamenti che le società saranno in condizione di effettuare in ragione delle previsioni di adesione allo sciopero del personale dipendente.

Sciopero aerei 3 maggio: elenco voli garantiti da e per l’Italia

Ecco i voli internazionali comunque garantiti durante lo sciopero degli aerei di mercoledì 3 maggio:

tutti i voli intercontinentali in arrivo, compresi transiti su scali nazionali

voli intercontinentali in partenza: Medio Oriente

MSR 792 FIUMICINO (LIRF) CAIRO (HECA)

UAE 32L (098) FIUMICINO (LIRF) DUBAI (OMDB)

SVA 208 FIUMICINO (LIRF) RIYADH (OERK)

QTR 132 FIUMICINO (LIRF) DOHA HAMAD (OTHH)

RJA 102 FIUMICINO (LIRF) QUEEN ALIA (OJAI)

RYR 4575 CIAMPINO (LIRA) AMMAN (OJAI)

KAC 166 FIUMICINO (LIRF) KUWAIT (OKBK)

THY 1866 FIUMICINO (LIRF) INSTANBUL (LTFM)

RAM 941 FIUMICINO (LIRF) CASABLANCA (GMMN)

AIZ 336 FIUMICINO (LIRF) TEL AVIV (LLBG)

RYR 8695 NAPOLI (LIRN) TEL AVIV (LLBG) Nord America

ITY 610 FIUMICINO (LIRF) NEW YORK (KJFK)

ACA 893 FIUMICINO (LIRF) MONTREAL (CYUL)

DAL 67 FIUMICINO (LIRF) ATLANTA (KATL)

Sub Continente Sub Asiatico

ITY 770 FIUMICINO (LIRF) DELHI (VIDP) Sud America

TAM 8121 FIUMICINO (LIRF) GUARULHOS (SBGR)

Sciopero aereo in Francia

Ricordiamo anche in Francia è in corso un grande sciopero indetto fino all’8 maggio, che interessa i voli da/per la Francia e anche i voli che sorvolano lo spazio aereo francese. A questo proposito, il forte impatto di questo sciopero ha costretto Vueling a ritardare e cancellare numerosi voli.

In caso di modifiche al vostro volo, Vueling vi invierà una informazione il prima possibile per posta e offre queste alternative:

cambiare il volo, usufruendo di un altro viaggio per la stessa destinazione in base alla disponibilità di posti

recuperare il denaro speso per il volo in modo immediato sotto forma di credito di volo, da riutilizzare con Vueling

chiedere il rimborso in contanti: in questo caso il denaro viene riaccreditato sul conto entro un massimo di 7 giorni, a seconda di com’è stato effettuato il pagamento (bonifico, carta di credito attraverso un’agenzia, ecc.)

trasporto alternativo per arrivare a destinazione il prima possibile.

Le prenotazioni di voli operati da Vueling effettuate attraverso Iberia, British Airways, un’agenzia di viaggi o un’agenzia online, dovranno essere gestite direttamente da queste.

Primo sciopero nazionale per i lavoratori dell’handling aeroportuale

Un altro venerdì di disagi attende poi i viaggiatori aerei il prossimo 19 maggio, in occasione del primo sciopero dei lavoratori dell’handling aeroportuale. A dichiararlo Filt Cgil, Fit-Cisl, Uiltrasporti e Ugl Trasporto Aereo che spiegano come da oltre 6 anni non si riesca a sottoscrivere il rinnovo contrattuale e la situazione sia divenuta ormai “inaccettabile”.

“Il costo della vita – spiegano le organizzazioni sindacali – è aumentato in modo vertiginoso negli ultimi anni, ma la situazione di questi lavoratori è rimasta immutata, pertanto si rende necessario avviare con urgenza il confronto sul nuovo contratto che preveda l’adeguamento dei salari in relazione al potere d’acquisto che sta subendo gli effetti dell’aumento dell’inflazione”.

Con il rinnovo in stallo, in assenza di un aumento economico congruo degli stipendi – sottolineano Filt Cgil, Fit-Cisl, Uiltrasporti e Ugl Trasporto Aereo – il comparto ha perso attrattività, rendendo molto difficoltoso il reperimento di nuovo personale. Situazione questa, che può mettere a rischio l’operatività del settore e la continuità dei servizi aeroportuali assicurati dal lavoratori dell’handling, soprattutto in vista dell’imminente stagione turistica.

Il settore dell’handling – continuano i sindacati – ha bisogno di un rinnovo che restituisca dignità salariale, tutele e qualità della vita. Se queste istanze rimarranno ancora inascoltate, il trasporto aereo si troverà ad affrontare un’altra estate calda, dopo la precedente con migliaia di passeggerei rimasti a terra, con inevitabili ripercussioni sul servizio all’utenza.