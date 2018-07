16 luglio è il Prime Day Amazon e durerà di più

editato in: da

Trentasei ore di Amazon Prime Day 2018, aumenta di sei ore il tempo che il colosso di Seattle dedicherà alle offerte speciali: l’appuntamento è per il 16 luglio.

Saranno un milione le offerte e spazieranno in diversi settori dagli elettrodomestici, ai mobili, ai generi alimentari senza dimenticare tutto i prodotti legati al back to school. Amazon ha fatto sapere che per questa edizione le offerte saranno il 50 per cento in più.

La sveglia per i clienti Prime dovrà essere puntata alle 12 del 16 luglio e l’attenzione andrà estesa fino a tutta la giornata del 17 luglio. A essere coinvolti nelle offerte speciali sono gli utenti di Stati Uniti, Regno Unito, Spagna, Messico, Giappone, India, Italia, Germania, Francia, Cina, Canada, Belgio, Australia. New entry Australia, Singapore, Paesi Bassi e Lussemburgo. Marchi noti, ma non solo, proporranno offerte dedicate a quei clienti che hanno sottoscritto l’abbonamento a Prime (che in Italia costa 36 euro all’anno) e per periodi limitati di tempo. Fra le varie offerte ci saranno anche quelle proposte da artigiani e piccole e medie imprese. Dai dati emersi dall’Amazon Prime day 2017 sono stati 40 milioni gli articoli presentati da questo settore.

Per i clienti del nostro Paese ci saranno anche album musicali in edizione speciale e autografata di alcuni artisti. Occhi aperti anche i giorni precedenti, già a partire da oggi 3 luglio, perché non mancheranno alcune promozioni.

Quelle già in corso sono su prodotti a marchio Amazon. Sconti fino al 20 per cento su articoli AmazonBasic, Amazon Music Unlimited per 4 mesi a 99 centesimi, un gioco gratuito ogni giorno fino al 18 luglio e anche un premio in-game per giochi popolari. Per chi ama i libri sottoscrivendo l’abbonamento a Kindle Unlimited tre mesi di letture gratuite, il servizio di ascolto Audible è disponibile con uno sconto del 40 per cento per 12 mesi, quindi a 5,99 euro al mese, invece di 9,99.

Sulla pagina dedicata di Amazon ci sono alcune dritte per non arrivare impreparati al grande giorno. Grazie alla app del colosso dell’e-commerce e agli avvisi si possono visualizzare in anticipo le offerte. Se abbiamo le idee chiare su che cosa ci serve, invece, possiamo fare ricerche mirate per categorie e non perdere nessuna possibilità. Fondamentale preparare la lista degli articoli, per avere tutto pronto per il gran giorno.