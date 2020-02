10eLotto, vincita record con una giocata di appena 15 euro

editato in: da

Vincita record per il 10eLOTTO. Giocando una schedina di appena 15 euro, un fortunato giocatore si è portato a casa ben 150mila euro. La maxi vincita è stata realizzata a Santo Stefano Ticino, provincia di Milano, ed è la vincita più alta in Italia in questo gioco.

Il fortunato vincitore ha scelto la modalità “Frequente”, ha confrontato gli 8 numeri giocati con i 20 numeri estratti indovinandone 8 su 8, e grazie all’opzione “Numero Oro” è stato baciato dalla fortuna.

Benché le cifre siano molto lontane da quelle del Superenalotto, dall’inizio dell’anno il 10eLOTTO ha premiato l’Italia lungo tutto lo Stivale: sono stati infatti già distribuiti premi per oltre 70 milioni e 770 mila euro su tutto il territorio nazionale. Il concorso si conferma un gioco di grande successo: per darvi un numero, nel solo concorso di sabato 15 febbraio sono state oltre 3,4 milioni le giocate vincenti.

Cos’è il 10eLOTTO

Il 10eLOTTO è un gioco a moltiplicatore con il quale si può giocare da 1 a 10 numeri compresi tra 1 e 90. È possibile giocare da un minimo di 1 euro ad un massimo di 200, con incrementi di 0,50, per ciascuna delle tre modalità d’estrazione.

Ad ogni estrazione, tra i numeri della ventina vincente 10eLOTTO verranno estratti due NUMERI ORO. Aggiungendo l’opzione “NUMERO ORO” alla giocata, se il NUMERO ORO estratto è tra i numeri giocati, si accede a premi più ricchi del 10eLOTTO base.

Aggiungendo l’opzione “DOPPIO ORO”, se tra i numeri giocati sono presenti entrambi i NUMERI ORO estratti, si accede a premi ancora più ricchi del 10eLOTTO base. Selezionando il NUMERO ORO il costo della giocata raddoppia. Selezionando il DOPPIO ORO il costo della giocata triplica.

Quanto si vince

Il 10eLOTTO permette di vincere fino a 5 milioni di euro. A seconda della quantità di numeri giocati esiste una quantità minima di numeri da indovinare per ottenere dei premi.

Ad esempio, giocando 10 numeri puoi vincere non indovinando nessun numero fino a vincere indovinandone 10.

Come si gioca a 10eLOTTO

Si hanno a disposizione tre tipologie di estrazione: