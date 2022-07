Come funziona il 10eLotto?

Gabriele Zangarini, Content Writer freelance. Dopo 11 anni nel settore bancario ho abbandonato i numeri per dedicarmi alla scrittura. Non tornerei mai indietro.

Un concorso a premi semplice, divertente e intuitivo: ecco il 10eLotto, uno tra i giochi più apprezzati all’interno delle ricevitorie. Come funziona nel dettaglio? Quali sono i premi? E come funzionano le estrazioni? Ecco tutto quello che c’è da sapere.

Cos’è il 10eLotto

Il 10eLotto è un concorso a premi che consente di ottenere premi giocando da 1 a 10 numeri compresi nel tradizionale lotto di numeri da 1 a 90. Si tratta di un gioco distribuito da Lottomatica e a cui è possibile partecipare all’interno delle ricevitorie abilitate oppure online. Per giocare è necessario munirsi di una schedina apposita, compilare le colonne all’interno segnalando i numeri che si vogliono giocare e scegliere la tipologia di concorso a cui partecipare.

Regolamento del 10eLotto

Il regolamento del 10eLotto prevede più estrazioni all’interno di una singola giornata. È possibile giocare tutti i giorni, dal lunedì alla domenica (salvo particolari eccezioni), nell’orario dalle 00.00 alle 23.59. L’importo minimo con cui partecipare è di 1 euro, mentre l’importo massimo è pari a 200 euro.

Il partecipante deve segnalare da 1 a 10 numeri tra quelli compresi nel tradizionale lotto che va da 1 a 90. A quel punto può scegliere se giocare ad una delle tre modalità di gioco previste. Eccole nel dettaglio.

Estrazione ogni 5 minuti : in questo caso il sistema estrae 20 numeri vincenti ogni 300 secondi. Il partecipante può attendere l’estrazione direttamente in ricevitoria visualizzandola su schermi adibiti.

: in questo caso il sistema estrae 20 numeri vincenti ogni 300 secondi. Il partecipante può attendere l’estrazione direttamente in ricevitoria visualizzandola su schermi adibiti. Estrazione del Lotto : con questa modalità il partecipante può abbinare la sua giocata al 10eLotto a quella del Lotto tradizionale. Se il giocatore decide di seguire questa strada verranno conteggiati i numeri vincenti delle prime due colonne delle ruote regionali.

: con questa modalità il partecipante può abbinare la sua giocata al 10eLotto a quella del Lotto tradizionale. Se il giocatore decide di seguire questa strada verranno conteggiati i numeri vincenti delle prime due colonne delle ruote regionali. Estrazione immediata: si tratta di una modalità che permette di ottenere sulla ricevuta sia i numeri giocati sia i numeri vincenti sorteggiati casualmente dal sistema.

Il numero oro

Per i giocatori che desiderano moltiplicare l’ipotetica vincita c’è la possibilità di affidarsi al Numero Oro. Il partecipante segnala il Numero Oro sulla schedina, raddoppiando il costo della schedina, e se questo viene estratto dal sistema tra i 20 numeri vincenti è possibile moltiplicare la vincita fino a 21 volte.

È possibile anche inserire un secondo Numero Oro, giocando così il Doppio Oro. Ovviamente il costo della schedina in tal caso triplica, ma l’eventuale vincita può essere incrementata fino a 40 volte.

Quali sono i premi del 10eLotto?

Ci sono diverse modalità per ottenere parte del montepremi del 10eLotto, a seconda dell’importo della schedina, dei numeri giocati e dei numeri indovinati.

Il premio massimo è di 5.000.000 €, che si può ottenere giocando (e indovinando) 10 numeri, con l’opzione Doppio Oro. In ogni caso ci sono delle tabelle prestabilite che indicano al partecipante il premio in base ai numeri giocati e indovinati e all’eventualità di aver opzionato il “Numero Oro” o il “Doppio Oro”.

Per esempio, chi gioca 10 numeri (senza opzione oro) e li indovina tutti può vincere 1.000.000 €, chi ne indovina 5 vince 5 €, chi ne indovina 1, 2, 3 o 4 non vince nulla.

Il 10eLotto prevede anche dei premi per chi gioca almeno 7 numeri e non ne indovina nemmeno uno.

Come riscuotere i premi del 10eLotto

La riscossione della vincita del 10eLotto si differenzia a seconda dell’importo e della modalità di gioco, che può essere effettuata online o in ricevitoria.

Chi gioca e vince all’interno di una tabaccheria o bar può riscuotere fino 543,48 € in contanti, presentando la sola ricevuta.

La riscossione in contanti è inoltre possibile fino a un importo massimo di 2.300 €, previa prenotazione del ritiro. E’ possibile richiedere alla ricevitoria anche un bonifico bancario fino a 10.500 €.

Se l’importo della vincita supera l’importo di 10.500 € il giocatore deve attivare una richiesta di riscossione presse una filiale dell’Intesa San Paolo, o direttamente presso l’Ufficio Premi Lottomatica S.p.a. La richiesta deve comprendere la ricevuta, il documento d’identità e il codice fiscale. Si ricorda che in questo caso vige la ritenuta di legge dell’11% sull’importo vinto.

Per chi gioca e vince online fino all’importo di 10.500 € il sistema può pagare direttamente su conto corrente o su Postepay (con ritenuta dell’11%), se l’importo supera i 10.500 € è necessario fare richiesta a Intesa San Paolo o all’Ufficio Premi Lottomatica S.p.a., esattamente come succede in caso di vittoria in ricevitoria.