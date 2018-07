10 consigli per gestire al meglio le tue carte di credito anche in vacanza

editato in: da

Arrivano le ferie e per molti italiani si avvicina il momento dei preparativi per godersi alcuni giorni all’insegna del relax.

Tra pernottamento, pranzi, cene e acquisti vari, non mancheranno le spese da affrontare. In questo caso è meglio utilizzare una carta di credito o bancomat oppure è preferibile munirsi di tanti contanti?

Al di là della scelta che può essere prettamente personale, è bene tenere a mente alcuni accorgimenti che potrebbero fare la differenza. La praticità di una carta di credito elettronica è la soluzione scelta da oltre 15 milioni di italiani, ma cosa si può fare per evitare commissioni eccessive durante un soggiorno in un altro Paese? Il portale facile.it ha proposto 10 suggerimenti per non trovarsi di fronte a raggiri e a brutte sorprese.