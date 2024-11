Oceani: scienza, risorse e sfide future

A bordo del trimarano Maserati Multi70, il navigatore Giovanni Soldini ha compiuto il giro del mondo per documentare lo stato di salute dei mari. Il lungo itinerario lo ha portato nelle aree più remote e affascinanti dell’oceano ma anche in quelle più compromesse da drammatici cambiamenti. In ogni tappa ha potuto raccogliere immagini, storie, dati e testimonianze sulla crisi ambientale e ha avuto modo di conoscere coloro che studiano le possibili soluzioni per preservare il nostro prezioso Pianeta Blu.

È la volta di Porto Rico, dove Giovanni Soldini ha incontrato Ruperto Chaparro, direttore del Sea Grant College Program e Julio M. Morell Rodriguez, Direttore esecutivo e Principal investigator del Caribbean Coastal Ocean Observing System. Con loro ha affrontato il tema del riscaldamento degli oceani, che si muove a un ritmo allarmante, con un aumento costante di 0,06°C all’anno negli ultimi trent’anni. Questo riscaldamento accelera l’acidificazione delle acque marine, influenzando negativamente la biodiversità e gli ecosistemi costieri.