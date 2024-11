Fiumi e oceani: la sfida invisibile dell’inquinamento

A bordo del trimarano Maserati Multi70, il navigatore Giovanni Soldini ha compiuto il giro del mondo per documentare lo stato di salute dei mari. Il lungo itinerario lo ha portato nelle aree più remote e affascinanti dell’oceano ma anche in quelle più compromesse da drammatici cambiamenti. In ogni tappa ha potuto raccogliere immagini, storie, dati e testimonianze sulla crisi ambientale e ha avuto modo di conoscere coloro che studiano le possibili soluzioni per preservare il nostro prezioso Pianeta Blu.

È la volta di Hong Kong, dove Giovanni Soldini ha incontrato Chen Chong, Ricercatore dell’Università di Hong Kong, parte del GEM Programme, ovvero il programma di monitoraggio che si concentra sull’analisi delle sostanze inquinanti nei punti di incontro tra fiumi e oceani, per comprendere l’impatto sugli ecosistemi marini. La qualità dell’acqua nei sistemi costieri è infatti strettamente legata alla gestione governativa e alle abitudini quotidiane delle persone: regolamentazioni efficaci e comportamenti sostenibili sono essenziali per ridurre l’inquinamento e preservare la salute degli oceani a livello globale.