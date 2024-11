Coralli sotto stress: il futuro delle barriere coralline

L'incontro di Giovanni Soldini con Simone Franceschini, ecologo marino all'Hawaii Institute of Marine, in esclusiva su QF Green.

A bordo del trimarano Maserati Multi70, il navigatore Giovanni Soldini ha compiuto il giro del mondo per documentare lo stato di salute dei mari. Il lungo itinerario lo ha portato nelle aree più remote e affascinanti dell’oceano ma anche in quelle più compromesse da drammatici cambiamenti. In ogni tappa ha potuto raccogliere immagini, storie, dati e testimonianze sulla crisi ambientale e ha avuto modo di conoscere coloro che studiano le possibili soluzioni per preservare il nostro prezioso Pianeta Blu.

È la volta di Honolulu, dove Giovanni Soldini ha incontrato Simone Franceschini, ecologo marino all’Hawaii Institute of Marine, che si occupa nello specifico di bleaching, ovvero lo sbiancamento dei coralli. Questo fenomeno si verifica quando i coralli espellono i loro simbionti algali a causa di condizioni di stress come l’aumento delle temperature dell’acqua e indica una perdita di vitalità che può portare alla morte del corallo se le condizioni non migliorano. Come spiega Simone Franceschini, oggi l’impiego di droni, immagini satellitari e intelligenza artificiale consente di monitorare in tempo reale lo stato di salute dei coralli su vasta scala. Queste tecnologie trasformano infatti le variazioni di colore dei coralli in dati utili per identificare aree a rischio e pianificare interventi di conservazione mirati.