Venchi, uno dei principali attori italiani nel settore del cioccolato, ha raggiunto importanti risultati in termini di sostenibilità ambientale. Grazie a un percorso di efficientamento energetico avviato nel 2023 in collaborazione con Evogy, una Società Benefit certificata B Corp, l’azienda ha ottenuto una significativa riduzione delle emissioni di CO2, pari a 78 tonnellate.

Inoltre, Venchi ha registrato una diminuzione dei consumi energetici del 10%, un passo fondamentale per allinearsi agli obiettivi di sostenibilità e ridurre l’impatto ambientale delle sue operazioni. Questo percorso riflette l’impegno di Venchi nel migliorare la propria efficienza energetica, contribuendo così alla decarbonizzazione del settore alimentare e al raggiungimento degli obiettivi di sostenibilità globale.

Innovazione e sostenibilità nel settore del cioccolato

L’azienda italiana Venchi, rinomata per la qualità e l’eccellenza del suo cioccolato da oltre 145 anni, è oggi presente in oltre 70 Paesi del mondo. Questo successo globale è supportato dalle sue 180 cioccogelaterie, che offrono una combinazione unica di cioccolato e gelato artigianale. Nell’ambito della sua continua evoluzione, Venchi ha deciso di adottare soluzioni innovative per migliorare l’efficienza energetica e ridurre l’impatto ambientale delle sue operazioni.

Per raggiungere questi obiettivi, l’azienda si è affidata alla tech company Evogy, con sede a Bergamo, per integrare un sistema digitale avanzato e centralizzato nel suo sito produttivo di Castelletto Stura, in provincia di Cuneo. Questo sistema è progettato per il controllo dinamico e predittivo degli impianti, permettendo un monitoraggio in tempo reale dei consumi e una gestione automatizzata dei flussi energetici.

Uno degli obiettivi principali di questa collaborazione è l’ottimizzazione dell’efficienza energetica degli impianti di climatizzazione, che rappresentano una parte significativa dei consumi. Inoltre, il nuovo sistema permette di ridurre le emissioni di CO2, contribuendo così agli obiettivi di sostenibilità dell’azienda. Il monitoraggio in tempo reale e il controllo automatizzato non solo garantiscono un abbassamento dei consumi energetici, ma migliorano anche il comfort dell’ambiente, sia per i dipendenti che per i clienti, creando uno spazio di lavoro e vendita più sostenibile e confortevole.

Venchi e l’impegno per l’efficienza energetica, un progetto pilota per il futuro sostenibile

Il progetto di miglioramento dell’efficienza energetica di Venchi è iniziato con una fase di implementazione del sistema Evogy all’interno dello stabilimento produttivo. Questo sistema digitale, pensato per il monitoraggio e la gestione dei consumi, è ora in fase di test con un progetto pilota che coinvolge due punti vendita Venchi a Firenze. L’obiettivo di questa fase sperimentale è estendere l’applicazione di soluzioni tecnologiche per ottimizzare i consumi energetici e ridurre l’impatto ambientale, partendo dagli spazi di produzione e arrivando ai punti vendita.

Con oltre 150 anni di storia, Venchi è conosciuta per la sua offerta di cioccolato e gelato. Oggi, l’azienda è presente in molti Paesi e ha consolidato la sua posizione nel settore, grazie a un ampio assortimento di ricette e gusti. Sebbene l’azienda abbia sempre puntato sulla qualità, è impegnata da qualche anno anche a migliorare i propri processi, con particolare attenzione alla sostenibilità.

Questo percorso ha incluso la definizione di una strategia di sostenibilità che mira a migliorare la gestione delle materie prime e dei materiali, nonché a rendere più trasparente la propria catena del valore. Un aspetto centrale di questa strategia è l’efficienza energetica, che rappresenta un elemento cruciale per ridurre i costi e l’impatto ambientale.

Per ottimizzare la gestione energetica degli impianti e dei punti vendita, Venchi ha scelto di adottare un sistema tecnologico avanzato come quello proposto da Evogy. Il sistema, che consente un monitoraggio in tempo reale dei consumi, si integra facilmente con i sistemi preesistenti e punta a ridurre i tempi di gestione, in linea con le normative di settore. In questo modo, l’azienda si prepara a rendere i suoi processi più efficienti e sostenibili.

Il monitoraggio e l’ottimizzazione dei consumi energetici sono diventati elementi centrali nella strategia di sostenibilità di Venchi, con l’obiettivo di ridurre costantemente il proprio carbon footprint. Presso lo stabilimento produttivo di Castelletto Stura (Cn), l’azienda ha già avviato numerose iniziative per migliorare l’efficienza e, grazie a un progetto di controllo e monitoraggio, continuerà a investire in nuove soluzioni per ottimizzare i processi produttivi.

L’estensione del sistema Bems (Building Energy Management System) ai punti vendita rappresenta una mossa strategica per ridurre le emissioni di CO2 su scala globale. Nei prossimi mesi, Venchi analizzerà i risultati ottenuti per valutarne i benefici e decidere se estendere l’implementazione del sistema anche in altri negozi.

Il progetto avviato da Evogy per Venchi è iniziato con un’analisi approfondita del sito produttivo, che si estende su una superficie totale di 20.000 m², di cui 13.000 m² destinati a produzione, magazzini e uffici, e dotato di un impianto fotovoltaico e di cogenerazione già attivo. L’obiettivo era quello di intervenire con il minor impatto possibile, integrando il sistema di Evogy con l’impianto esistente. Questo ha permesso di passare da una gestione disaggregata e manuale a una soluzione centralizzata, in grado di gestire dinamicamente l’intero perimetro degli impianti, con il risultato di risparmiare tempo, risorse e, soprattutto, energia.

Tutto ciò è stato possibile grazie a Simon, il Building Energy Management System di Evogy, che sfrutta tecnologie IoT (Internet of Things) e Artificial Intelligence per monitorare e ottimizzare i consumi energetici degli edifici in tempo reale.

Tecnologia e sostenibilità per la decarbonizzazione

Le analisi effettuate dal sistema di smart energy fornito da Evogy consentono a Venchi di ottenere informazioni aggiornate e verificate, essenziali per la rendicontazione ESG e il raggiungimento degli obiettivi di decarbonizzazione. Il progetto, che rappresenterà un importante asset nel Bilancio di Sostenibilità di Venchi, è anche uno strumento fondamentale per accedere agli incentivi previsti dal Piano Transizione 5.0. Questo piano include investimenti in sistemi intelligenti che garantiscono il monitoraggio continuo dei consumi energetici, dell’energia autoprodotta e autoconsumata, e promuovono l’efficienza energetica tramite la raccolta e l’elaborazione dei dati provenienti da sensoristica IoT.

Evogy non solo ottimizza i consumi energetici, ma monitora anche i risultati ottenuti, creando uno storico pre e post incentivi, con report dettagliati sui risparmi energetici generati. Inoltre, fornisce i dati necessari per la rendicontazione e le verifiche del Gse, che potrà richiedere dimostrazione dei dati dichiarati per i successivi cinque anni.

Dopo l’intervento nello stabilimento produttivo e il progetto pilota in corso in due punti vendita, l’obiettivo è estendere l’implementazione alla rete delle cioccogelaterie Venchi.