Il treno ecologico alimentato con l’energia solare

Un vecchio treno a gasolio trasformato e amico dell’ambiente. È stato realizzato in Australia dall’azienda no – profit Byron Bay Railroad Company: si tratta di un convoglio non solo elettrico, come ormai quasi tutti i treni, ma alimentato da energia solare che compie un percorso di tre chilometri.

Hanno collaborato alla sua creazione anche diversi partner tecnologici, tra questi anche Elmofo, azienda competente proprio nella realizzazione di veicoli elettrici ad alte performance.

La base, da cui le aziende coinvolte sono partite, è stata un vecchio convoglio a gasolio. Si è quindi recuperato e trasformato per rendere realtà il treno ecosostenibile australiano. Il treno è costituito da due motori termici, solo uno di questi è stato sostituito con le batterie, mentre l’altro è rimasto immutato nel caso dovesse servire in caso di emergenza. Per farlo muovere è stata installata una batteria da 77kWh, che basta per un intero giorno di viaggi andata e ritorno (dai 12 ai 15 tragitti) lungo un percorso che si snoda per circa 3 chilometri. Può ospitare fino a cento passeggeri. Per ricaricare la batteria si utilizzano i pannelli solari da 30 chilowatt che sono stati posizionati sul tetto. Altri pannelli sono stati installati in stazione, per ricaricare il convoglio tra un viaggio e l’altro.

Nel caso di un surplus di energia, rispetto a quella necessaria, i pannelli la inviano a batterie Enova. Invece, dovesse mancare la luce solare, il treno utilizza la normale rete, ma con energia elettrica prodotta al 100% con i sistemi rinnovabili Enova Energy.

La grande particolarità, quindi, sta nel fatto che il treno è praticamente autonomo e non ha necessità di rifornirsi sulla rete elettrica. Ad alimentarlo le batterie che si ricaricano con l’energia solare.

Un tentativo simile è stato compiuto in India, ma siamo ben lontani dal risultato australiano. Nel paese asiatico, infatti, il treno funziona grazie al motore a gasolio, l’energia prodotta dai pannelli solari viene impiegata per luci, aria condizionata e altri comfort per i viaggiatori.

Il treno australiano è un primo passo verso un futuro più attento all’ambiente: può essere impiegato per piccole tratte riducendo l’inquinamento. Inoltre garantirebbe il recupero di convogli ormai dismessi.