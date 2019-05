Treni della metropolitana saranno alimentati con l’energia solare

editato in: da

Sarà l’energia proveniente da pannelli solari ad alimentare i treni della metropolitana di Delhi.

Per un pianeta che “urla” sostenibilità e rispetto per l’ambiente, l’utilizzo di fonti rinnovabili non può che rappresentare un’ottima soluzione. Si difende egregiamente l’Italia che infatti figura tra i Paesi in prima linea su questo versante. L’impegno concreto è visibile nella costruzione di parchi eolici come quello che presto sorgerà a Taranto, ma anche nel fotovoltaico.

Grazie ad una società romana infatti, presto il fotovoltaico produrrà energia anche di notte attraverso l’utilizzo di quella accumulata “in eccesso” durante il giorno e che potrà essere usata anche per alimentare le colonnine di ricarica per le auto.

Restiamo in tema trasporti e ci spostiamo a Delhi, una città all’avanguardia dal punto di vista delle infrastrutture che si servono di energia solare. L’azienda gestore della metropolitana è la DMRC – Delhi Metro Rail Corporation e ad oggi fa già utilizzo di numerosi pannelli solari installati sui tetti degli edifici che danno energia agli uffici, ma anche agli impianti di condizionamento e all’illuminazione dei depositi e delle stazioni della metro.

Tuttavia, l’obiettivo della società è diventato un altro: essere la prima metropolitana al mondo 100% green e che sfrutta l’alimentazione dai pannelli solari. Energia pulita che verrà utilizzare per alimentare i treni e che sarà fornita dal Rewa Solar Power Project. La DMRC ha già ottenuto 27 MW di potenza dal progetto in questione e si prevede che la fornitura arrivi fino a 99 MW.

L’azienda che gestisce la metropolitana di Delhi ha già dato l’annuncio ufficiale ed entro il 2021 tutta la rete funzionerà a energia pulita e sarà la prima al mondo.

La stessa metropolitana è costituita da una serie di linee, che come nelle grandi metropoli, si differenziano tra loro per colori. Il progetto dei treni della metro alimentati con energia solare, è partito dalla Violet Line e presto verrà esteso anche alle altre.

Nel frattempo, l’Amministratore delegato di DMRC, per celebrare questo nuovo accordo che porterà la metropolitana di Delhi a funzionare tramite energia verde, ha preso parte a un piccolo viaggio su un treno alimentato a energia solare.