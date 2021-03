I tessuti sostenibili di IKEA che regalano una nuova vita ai materiali

editato in: da

Forse il denim non andrà mai fuori moda, eppure la maggior parte dei jeans usati finisce purtroppo in discarica. E lo stesso vale per il PET (acronimo di polietilene tereftalato). Ogni anno in Europa vengono venduti circa 500 milioni di paia di jeans – in media 7 per ogni europeo, 2 dei quali mai indossati – che finiscono il loro ciclo di vita nelle discariche oppure negli inceneritori.

IKEA, in linea con il suo obiettivo di creare un business circolare e usare solo materie prime rinnovabili e riciclate entro il 2030, intende i rifiuti sempre più come risorse preziose e per questo ha iniziato a studiare metodi innovativi ed efficienti per riutilizzare questi materiali. Emblema di questa visione è la collezione di tessili FORTSKRIDA, (disponibile in Italia dal 2 aprile) realizzata esclusivamente con materiali riciclati – jeans e bottiglie di plastica.

“Non è sempre facile riciclare i tessuti perché spesso sono un misto di materiali diversi, ma se si riesce, ne vale la pena. Per ogni chilo di cotone riciclato risparmiamo 2000 litri d’acqua rispetto a quanto accadrebbe se usassimo nuovo cotone,” afferma Luca Clerici, di IKEA Italia, impegnato in prima persona nello sviluppo di FORTSKRIDA. “Il 45% di FORTSKRIDA è costituito da bottiglie in PET e il 55% da denim. La plastica riciclata serve per rinforzare le fibre di cotone: se non ci fosse, il tessuto non sarebbe in grado di resistere all’usura quotidiana.”

Nella prima fase del processo, il materiale plastico viene lavato e trasformato in piccoli pellet, mentre i jeans vengono sfibrati e diventano soffici balle di tessuto. Dopodiché i due materiali vengono uniti e filati su telai. Il risultato è una collezione dall’anima green, perfetta per portare nelle nostre case un’atmosfera estiva e solare, per festeggiare insieme il pianeta. 100 fodere per cuscino FORTSKRIDA danno nuova vita a circa 12 paia di vecchi jeans e a 160 bottiglie di PET da 1 litro riciclati.