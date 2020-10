TedxMilano: gli interventi più significativi delle scorse edizioni

editato in: da

Ogni anno TEDx Milano raccoglie una grande ed entusiasta partecipazione del pubblico, radunando fino a 1.500 persone, con interventi che fanno il tutto esaurito. Gli organizzatori Catherine e François de Brabant hanno raccontato in una videointervista come è nato TedxMilano, come si svolge e la passione che mettono nel loro lavoro.

Organizzare una conferenza Tedx è prima di tutto un’esperienza formativa e coinvolgente, che premette l’incontro con personalità straordinarie. Il lavoro consiste nella ricerca di relatori che propongano idee originali e temi innovativi e abbiano realizzato progetti di valore. L’esposizione al pubblico delle loro idee e delle attività che hanno realizzato avviene in un contesto entusiasmante ed emozionante, informale ma rigoroso al tempo stesso.

Gli interventi vengono preparati con l’aiuto di un coach, affinché i relatori si presentino al meglio davanti al pubblico. Il ritmo dell’esposizione e il cambio di registro della conferenza, su temi molto diversi, garantiscono l’attenzione costante degli spettatori.

