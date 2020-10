TedxMilano, tutti gli speaker di Countdown 2020

editato in: da

Innovatori, pensatori, visionari, imprenditori, artisti si incontreranno a Milano domenica 18 ottobre per dare il via a Countdown Milano 2020, il grande evento di TEDxMilano che porterà sotto la Madonnina esperienze e punti di vista, riflessioni e suggestioni, su nuovi equilibri per innescare cambiamenti virtuosi, soprattutto per salvaguardare il pianeta e invertire il cambiamento climatico.

TEDxMilano Countdown 2020 (qui tutto sull’evento) prevede una serie d’iniziative sul tema del cambiamento climatico che partiranno già questo mese in città.

L’evento di lancio di domenica 18 ottobre sarà fisico, presso il Museo della Scienza e della Tecnica, ma anche virtuale, per permettere al maggior numero possibile di persone di partecipare.

Nel programma sono previsti speaker dal vivo che si alterneranno alla proiezione video di alcuni dei talk dell’edizione mondiale.

Ecco l’elenco di tutti gli ospiti che prenderanno parte all’evento: