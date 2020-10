TEDxMilano Countdown 2020, come vedere l’evento in streaming

editato in: da

Countdown, l’iniziativa globale promossa da TED in collaborazione con Future Stewards, ha un unico forte obiettivo: accelerare la realizzazione di soluzioni alla crisi climatica, trasformando le idee in azioni concrete.

La prepotente trasformazione che il mondo subisce a causa dei cambiamenti climatici segnala quanto sia urgente far fronte all’emergenza.

L’obiettivo del progetto, lanciato a livello mondiale il 10 ottobre 2020 (noi di QuiFinanza ve lo abbiamo raccontato qui), è quello di contribuire alla costruzione di un futuro migliore per la società, promuovendo pratiche che abbiano come focus la riduzione delle emissioni di gas serra del 50% entro il 2030, un primo fondamentale traguardo per un pianeta più sicuro e più pulito.

Bruno Giussani, global curator e direttore europeo TED, molto vicino alla community italiana TEDx, esperto di economia e politica, è considerato dalla rivista Wired UK uno dei 100 personaggi più influenti in Europa commenta: “La crisi climatica è una priorità assoluta per TED e per i membri della nostra comunità. Malgrado gli impegni presi a Parigi cinque anni fa, e malgrado l’evidenza quasi quotidiana, dagli incendi in California alle inondazioni in Bangladesh, quasi nessun paese al mondo sta facendo a sufficienza contro i cambiamenti climatici. Stiamo iniziando un decennio decisivo per la vivibilità futura del pianeta”.

TEDxMilano è un’iniziativa che fa parte del programma chiamato TEDx lanciato da TED. Si tratta di eventi locali, organizzati in modo indipendente, che si propongono di riunire persone per condividere un’esperienza simile a quella che si vive con TED.

Il programma è organizzato in modo da dare alle comunità locali, organizzazioni e individui, l’opportunità di costruire un dialogo tramite esperienze interessanti e stimolanti, ma a livello locale.

In TEDxMilano sono combinate presentazioni dal vivo e video tratti dalla libreria TED allo scopo di favorire relazioni e discussioni tra i partecipanti seguendo sempre il modello generale fornito dalle conferenze di TED.

Durante l’evento online TEDxMilano Countdown si alterneranno interventi di speaker selezionati dall’edizione globale e curati da TED con relatori italiani. Scienziati, imprenditori, innovatori, attivisti, politici, architetti daranno il loro contributo per trovare soluzioni concrete a tutela del pianeta e della sua popolazione e, al contempo, di ispirare e stimolare un’azione da parte dei leader mondiali e di tutti i cittadini.

Tra i partecipanti all’edizione internazionale troviamo nomi illustri come: Principe William – Ursula von der Leyen, Presidente della Commissione Europea – Chris Anderson, capo di TED – Johan Rockström, Climate impact scholar – Rebecca Henderson, Capitalism rethinker – Carlos Moreno, Direttore Scientifico della Panthéon Sorbonne University – Roman Krznaric, filosofo – Severn Cullis- Educatore ambientale in Suzuki.

All’edizione di TEDxMilano Countdown 2020 parteciperanno, rigorosamente online causa Covid, Tommaso Ghidini, Capo della Divisione di Strutture, Meccanismi e Materiali dell’Agenzia Spaziale Europea e Grammenos Mastrojeni, diplomatico, autore, Vice Segretario Generale dell’Unione per il Mediterraneo, responsabile per l’azione climatica.

La partecipazione all’evento online sarà possibile dalle ore 20.30 di domenica 18 ottobre.

Tanti i partner, le aziende e le realtà che permettono di dare vita a TEDxMilano perché molto sensibili al tema della sostenibilità. Main partner sono: A2A, Fastweb; Supporting partners: B Heroes, Jakala, RTB House; Cultural partner: Museo Nazionale Scienza e Tecnologia Leonardo da Vinci di Milano; Media Partner: ItaliaOnline; Press Office: Mirandola Comunicazione; Graphic Design: Zetalab; Digital Agency: Vitamine D.

A supporto del lancio Countdown in Italia, si sono mobilitate diverse realtà per creare impatto e diffonderne i contenuti. TEDxMilano Countdown, insieme ad altri 20 TEDx Countdown italiani, è patrocinato dal Ministero dell’Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare e supportato da ASVIS, Legambiente, B Corp, Scuola di Dottorato Nazionale in Sviluppo Sostenibile e Cambiamento Climatico, CMCC (Centro Euro-Mediterraneo sui Cambiamenti Climatici), RUS (Rete Università per lo Sviluppo Sostenibile), Acqua Foundation, Comunità Sant’Egidio, Open Impact, Sea Shepherd, USI, Museo Nazionale Scienza e Tecnologia Leonardo da Vinci di Milano, Fondazione per lo Sviluppo Sostenibile, Italy for Climate, Rete di cooperazione educativa, Global Alliance on Climate-Smart Agriculture e SURFstainable, Scomodo.