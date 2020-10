TEDxMilano 2020, il 18 ottobre il grande evento Countdown per parlare di clima

editato in: da

TEDxMilano è un’iniziativa no profit nata nel 2012, tra i primi TEDx in Italia, con l’obiettivo di promuovere la curiosità valorizzando prospettive non comuni.

TED sta per Tecnologia, Intrattenimento e Design: tre ampie aree che, insieme, stanno creando il nostro futuro. TED è un’organizzazione no profit che ogni anno, da oltre 35 anni, organizza conferenze multidisciplinari con l’obiettivo di far incontrare in un solo luogo le menti e le idee più innovative del pensiero locale e globale.

La sua mission è “ideas worth spreading” poiché proprio dalla condivisione nascono nuove idee e soluzioni che hanno il potere di cambiare la vita delle persone e il modo in cui queste si relazionano l’una con l’altra.

Tutti i TEDx locali e indipendenti sono creati nello spirito della missione TED. Il programma è organizzato in modo da dare alle comunità locali, organizzazioni ed individui, l’opportunità di stimolare il dialogo tramite esperienze simili a TED, ma a livello locale.

Ci sono innovatori, pensatori, visionari, imprenditori, artisti. Persone in grado di portare valore con le proprie idee ed esperienze a Milano, e a tutto il pubblico di TED. Per questo TEDxMilano ha deciso di invitare solo speaker italiani, scegliendo anche la lingua italiana per l’evento: con l’obiettivo dichiarato di valorizzare le tantissime idee che nascono nel nostro Paese e che vale la pena diffondere.

Tutti i talk vengono poi tradotti per essere divulgati ad un pubblico internazionale.

Quello che è cominciato nel 2012 come un piccolo evento è diventato ora un movimento che continua a crescere con un appuntamento che, nel 2019, ha fatto registrare più di 1.500 presenze e oltre 32mila interconnesse.

Domenica 18 ottobre sarà il giorno del grande evento Countdown Milano: un’iniziativa globale TED, lanciata lo scorso 10 ottobre (ve l’abbiamo raccontata qui), finalizzata a sostenere ed accelerare soluzioni concrete alla crisi climatica, trasformando idee di valore in azioni.

Sulla base delle idee condivise durante il Countdown, TED avvierà con i suoi partner una serie di progetti intersettoriali finalizzati ad affrontare la sfida del climate change. I progetti riuniranno i maggiori esponenti del mondo della scienza, del business, della finanza, dei governi, delle comunità locali, delle arti e della filantropia.

Ogni progetto fisserà obiettivi specifici e audaci e guiderà nuovi impegni ed azioni in vista del Countdown Summit, che riunirà 1200 leader da tutto il mondo e si terrà a Edimburgo nell’ottobre del 2021 e della Conferenza delle Nazioni Unite sui cambiamenti climatici (COP26) a Glasgow a novembre 2021.

In Italia la comunità dei TEDx italiani si è mobilitata per progettare e realizzare una serie di iniziative per diffondere i talk dell’edizione mondiale di Countdown ed altre idee di valore sul tema della climate action, attraverso un programma di eventi fisici e digitali, che come in tutto il resto del mondo si terranno fra il 10 e il 18 ottobre in oltre 20 città italiane.

Le informazioni per ogni singolo evento sono reperibili sui siti web dei singoli TEDx locali.