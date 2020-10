TED 2020, chi sono gli speaker dell’evento mondiale Countdown

editato in: da

Il primo evento a dare il via a TED 2020 è Countdown: un’iniziativa globale promossa e organizzata in collaborazione con la coalizione Future Stewards, che mira a promuovere la realizzazione di possibili soluzioni contro la crisi climatica.

Ma chi parteciperà? Come sempre oltre 50 esperti a livello mondiale che dialogheranno e si confronteranno sulle possibili azioni pratiche da mettere in atto per salvaguardare il pianeta.

Tra gli speaker protagonisti dell’evento di lancio Countdown sono previsti rappresentanti della comunità scientifica, attivisti, imprenditori, urbanisti, agricoltori, manager, investitori, funzionari governativi e artisti.

Ricordiamo che per espressa filosofia di TED tutti gli eventi sono gratuiti e gli stessi speaker non percepiscono alcun compenso per la loro partecipazione e i loro talk.

Tra i nomi più noti di questa edizione 2020: Papa Francesco; il Principe William, la celebre attrice Jane Fonda; la presidente della Commissione Europea Ursula von der Leyen; Mark Ruffalo, attore e attivista sul tema delle energie rinnovabili; Christiana Figueres, che diresse i lavori dell’Accordo di Parigi.

E ancora: Don Cheadle, attore impegnato in progetti filantropici a tutela del clima e dei diritti umani; l’ex-vicepresidente americano Al Gore, da sempre in prima linea sulle tematiche ambientali; il segretario generale dell’ONU Antonio Guterres; la vice-presidente di Apple, Lisa Jackson, Jesper Brodin, CEO di Ikea, Kara Hurst, responsabile della sostenibilità in Amazon e molti altri.

In aggiunta a questi, tra i protagonisti della declinazione italiana del progetto ci saranno Enrico Giovannini, Portavoce Asvis (Alleanza Italia per lo Sviluppo Sostenibile); Marina Ponti, Direttrice del Global Campaign Center per la campagna di azione degli obiettivi di sviluppo sostenibile delle Nazioni Unite; Giuseppe Onufrio, Direttore esecutivo Greenpeace Italia; Rob Hopkins, attivista e scrittore, fondatore di Transition Network; Jacopo Fo, scrittore e attivista; Tommaso Ghidini, Capo della Divisione di Strutture, Meccanismi e Materiali dell’Agenzia Spaziale Europea.

E ancora, Grammenos Mastrojeni, diplomatico, autore, Vice Segretario Generale dell’Unione per il Mediterraneo, responsabile per l’azione climatica; Raimondo Orsini, direttore della Fondazione per lo Sviluppo Sostenibile; e Costanza Pratesi, Head of Research and Landscape del FAI.

L’elenco completo degli speaker è online sul sito ufficiale di Countdown.