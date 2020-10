TED 2020, come seguire l’evento mondiale Countdown in diretta streaming

editato in: da

Il primo evento a dare il via a TED 2020 è Countdown: un’iniziativa globale promossa e organizzata in collaborazione con la coalizione Future Stewards, che mira a promuovere la realizzazione di possibili soluzioni contro la crisi climatica.

L’obiettivo del progetto, che verrà proprio lanciato a livello mondiale il 10 ottobre 2020 con un evento digitale, è quello di contribuire all’adozione di pratiche che portino alla riduzione delle emissioni di gas serra del 50% entro il 2030.

Il lancio globale di Countdown avverrà il 10 ottobre 2020, con un evento digitale che permetterà di ascoltare le idee dei principali pensatori ed esperti su come si può creare un futuro sano, prospero e a zero emissioni. Questo evento globale servirà da ispirazione e da stimolo all’azione dei leader mondiali e delle persone di tutto il mondo.

Tra ottobre 2020 e ottobre 2021, sulla base delle idee condivise nell’evento di lancio del 10 Ottobre, TED avvierà con i suoi partner una serie di progetti intersettoriali, ciascuno finalizzato ad affrontare una sfida legata al clima.

I progetti riuniranno leader del mondo degli affari, della finanza, dei governi, delle comunità locali, della scienza, delle arti e della filantropia. Ogni progetto fisserà obiettivi specifici e audaci e guiderà nuovi impegni ed azioni in vista del Countdown Summit, che riunirà 1200 leader da tutto il mondo e si terrà a Edimburgo nell’ottobre del 2021 e della Conferenza delle Nazioni Unite sui cambiamenti climatici (COP26) nel 2021.

La comunità dei TEDx italiani si è mobilitata per progettare e realizzare una serie di iniziative per diffondere i talk dell’edizione mondiale di Countdown ed altre idee di valore sul tema della climate action, attraverso un ricco programma di eventi fisici e digitali, che si terranno fra il 10 e il 18 di Ottobre in circa 15 città italiane.

Se volete seguire e partecipare alla campagna social potete usare l’hashtag #JoinTheCountdown.

L’evento mondiale rigorosamente digitale causa Covid sarà trasmesso in diretta streaming sabato 10 ottobre. Potrete seguirlo sul canale YouTube di TED dalle ore 17 alle ore 23 italiane.

