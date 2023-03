Stop al greenwashing in etichetta: cosa vuole fare l’Ue

La Commissione Ue ha annunciato nei giorni scorsi l’introduzione di nuove norme più rigorose per individuare coloro che fanno dichiarazioni false riguardo alla sostenibilità dei prodotti. L’obiettivo è quello di stabilire standard uniformi a livello europeo per evitare la proliferazione di etichette ambientali pubbliche e private che creano più confusione che altro tra i consumatori. Inoltre, la proposta di Direttiva sui Green Claims prevede anche maggiori dettagli sull’uso delle compensazioni di carbonio, al fine di contrastare il greenwashing in etichetta.

Green Claims: vantaggi per le imprese sostenibili

Le nuove norme introdotte dalla Commissione Ue sulle dichiarazioni ambientali, definite “Green Claims“, non solo tuteleranno i consumatori dall’acquisto di prodotti con false dichiarazioni ambientali, ma anche le imprese che si impegnano attivamente a migliorare la sostenibilità dei loro prodotti. La proposta contribuirà infatti a creare condizioni di parità per tutte le imprese, garantendo che le informazioni sulle prestazioni ambientali dei prodotti siano trasparenti e affidabili. In questo modo, le imprese sostenibili saranno facilmente riconosciute e premiate dai consumatori, il che potrebbe tradursi in un aumento delle vendite e nella creazione di un mercato più equo e trasparente.

La mancanza di norme comuni per le autodichiarazioni ambientali

Uno studio della Commissione Ue del 2020 ha evidenziato che più della metà delle asserzioni ambientali esaminate nell’Ue erano vaghe, fuorvianti o infondate, mentre il 40% era del tutto infondato. Questa situazione è il risultato della mancanza di norme comuni a livello europeo per le autodichiarazioni ambientali delle imprese, che apre la strada al greenwashing e crea condizioni di disparità nel mercato dell’Ue, a scapito delle imprese realmente sostenibili

Cosa prevede la proposta