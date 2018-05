Sostenibilità: in arrivo un bitcoin a energia solare

editato in: da

In Moldavia nasce un bitcoin a energia solare e così si scopre che anche una criptovaluta può avere un’anima green.

La Moldavia sta dedicando molti sforzi per mettere a punto progetti innovativi dedicati alla sostenibilità ambientale. In questo contesto nasce la criptovaluta ecologica, alla cui base c’è la Consulcesi Tech, che ha realizzato il più grande impianto fotovoltaico della Moldavia, completamente ecosostenibile.

L’idea è quella di creare valute digitali volte alla riduzione dei consumo elettrico e dei relativi costi. Il bitcoin a energia solare è nato dalla collaborazione tra Consulcesi Tech, Fly Ren Energy Company e l’Accademia di Scienze di Chișinău e viene prodotto grazie a un impianto composto da più di tremila pannelli fotovoltaici. In questo modo si calcola che potranno essere risparmiate circa 550 tonnellate di CO2 all’anno.

Questo progetto è una risposta alla crescente preoccupazione sull’impatto ambientale delle criptovalute. Per produrre bitcoin bisogna infatti usare una notevole quantità di energia elettrica. Per farlo non basta avere un normale computer, dato che nemmeno i migliori e i più potenti hanno la potenza di calcolo necessaria per creare le criptomonete. Gli strumenti tecnologici che vengono usati per i bitcoin sono quindi dei macchinari speciali e potentissimi, con una capacità di calcolo elevata, ma che proprio per le loro caratteristiche comportano un pesante dispendio energetico.

Un analista finanziario, Alex de Vries, ha condotto uno studio sul tema, mettendo in evidenza come la produzione di bitcoin arriverà a rappresentare il 5% della domanda mondiale di elettricità. Più il valore della criptomoneta aumenterà, più verrà prodotta, più inquinamento ambientale ci sarà. Secondo Alex de Vries, se per ipotesi, il bitcoin in futuro dovesse diventare la valuta usata a livello globale, si verificherebbe una vera e propria catastrofe ambientale.