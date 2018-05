Solari, shampoo e cosmetici vari inquinano: ecco lo studio

editato in: da

In un’epoca in cui l’attenzione verso l’ambiente aumenta, uno studio pone l’accento verso dei prodotti inquinanti insospettabili: i cosmetici.

Non è la prima volta che si parla del potere inquinante di prodotti per la cura del corpo, l’igiene personale e la bellezza, come deodoranti, shampoo, profumi, creme, solari e prodotti per capelli. A ribadirlo è una recente ricerca apparsa sulla rivista Environmental Science and Technology, condotta da un gruppo di studiosi americani e canadesi. I ricercatori hanno analizzato l’aria di due città: Boulder negli Stati Uniti e Toronto in Canada. Dall’indagine è emerso che alcuni composti chimici presenti nei cosmetici, tecnicamente detti silossani e composti da silicio, ossigeno e idrocarburi alcani, producono delle emissioni inquinanti che si liberano nell’aria.

Il mattino è il momento in cui si registra un picco nelle emissioni di silossani, in particolare del silossano D5, al punto che i ricercatori hanno rilevato che si attestano a un livello simile a quello dei gas di scarico delle macchine. Fortunatamente, con il passare delle ore le emissioni si riducono. Il mattino infatti è il momento della giornata in cui più si utilizzano i prodotti per la cura e l’igiene del corpo.

Volendo fare un paragone, è interessante notare che dalla ricerca emerge che abitanti di Boulder emettono da 3 a 5 chilogrammi di D5 al giorno e 15 chilogrammi di benzene attraverso i gas di scarico delle loro auto.

Anche se ancora non è chiaro l’effetto degli agenti inquinanti contenuti nei cosmetici, resta il fatto che questi sostanze possono interagire, stimolati dai raggi solari, con altri composti, dando vita a elementi dannosi per la salute e l’ambiente, come l’ozono e il particolato.

Non resta che approfondire le indagini per riuscire a comprendere il reale impatto ambientale di tali sostanze. Quel che è certo è che da oggi è bene che si faccia attenzione a usare con criterio i prodotti per la cura personale.