Roma città sporca, gli abitanti sono insoddisfatti

Roma? Secondo i suoi abitanti è sporca. A registrare l’insoddisfazione diffusa di chi vive nella capitale è un sondaggio Eurostat, che vede la Città Eterna in fondo alla classifica di gradimento del livello di pulizia delle capitali UE.

L’indagine, pubblicata sul sito dell’Istituto di statistica europea in occasione della settimana verde europea, è stata condotta nel 2015. Agli abitanti di 109 città europee è stata posta una semplice domanda: “In generale sei molto soddisfatto, piuttosto soddisfatto, piuttosto insoddisfatto o per nulla soddisfatto della pulizia della tua città?”. In base alle risposte ottenute è stata poi stilata una classifica. Il livello di soddisfazione sulla pulizia di Roma è stato particolarmente basso: solo il 9% degli intervistati si è detto soddisfatto. Un dato che preoccupa e fa riflettere. Una città come Roma non può certo permettersi di presentarsi sporca, né agli occhi degli abitanti, né a quelli dei numerosi turisti che la visitano ogni anno. Il risultato rispecchia un generale malcontento dei cittadini nei confronti della pubblica amministrazione, già emerso in altre occasioni. In questo caso è il confronto con le altre città europee ad essere impietoso.

La prima città europea in classifica per gradimento della pulizia è Ventspils in Lettonia con il 99% degli abitanti soddisfatti dello stato della propria città. Seconda in classifica Valmiera, sempre in Lettonia, con il 97% di risposte positive. Terzo posto per Oviedo in Spagna e Lussemburgo, tutte e due con il 95% di soddisfazione degli abitanti. Vienna registra il 90% di pareri positivi, Lubiana l’88%, Riga l’81%, Helsinki l’80%. A grande distanza seguono Parigi con un gradimento del 49%, Bruxelles con il 45%, Atene con il 41%, Madrid con il 38% di soddisfazione sul livello di pulizia della città.