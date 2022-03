Transizione energetica e green: il primo Report di Sostenibilità di Ansaldo Energia

Il raggiungimento dei 17 Obiettivi di Sviluppo delle Nazioni Unite è al centro dell’impegno di Ansaldo Energia. Sostenibilità energetica – grazie alla realizzazione di sistemi innovativi per la generazione di energia che garantiscano un minor impatto ambientale e un’elevata flessibilità – e sostenibilità del business – attraverso modalità di gestione che consentano di perseguire una crescita attenta all’ambiente e alle comunità – sono infatti gli elementi su cui l’Azienda sta puntando con sempre maggiore attenzione, come evidenziato dal primo Report di Sostenibilità.

Il documento evidenzia alcuni risultati significativi in tema di tutela ambientale raggiunti nel 2021, quali una riduzione significativa dei gas serra (-280,6 tCO2e di emissioni dirette di gas serra e -1.563,8 di emissioni indirette), una diminuzione dei prelievi idrici (-20,2%) e dei rifiuti speciali prodotti (-10,5% per ore lavorate in officina) rispetto all’anno precedente.

L’azienda, prima in Italia nel suo settore, ha inoltre ottenuto nel corso del 2020 la Biosafety Trust Certification – nuova certificazione ottenuta per le best practices di minimizzazione dei rischi di diffusione pandemie – che si unisce alle certificazioni ISO 14001 (gestione ambientale), ISO 45001 (gestione della sicurezza), ISO9001 (gestione qualità) e ISO 37001 (anticorruzione).

Infine, un’altra tappa importante nel percorso di rafforzamento del commitment di Ansaldo Energia sui temi dello sviluppo sostenibile è il lancio di un sito dedicato esclusivamente al tema della sostenibilità, dove verranno raccontate iniziative e progetti portati avanti dall’Azienda per favorire la transizione verde e digitale.