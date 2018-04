Purisoo, il filtro portatile che rende potabile qualunque acqua

editato in: da

L’azienda coreana Purisoo ha messo a punto nuovo tipo di filtro portatile annesso a un particolare contenitore da portare sempre con sé per avere acqua pura e sicura.

Le bottiglie con filtro integrato non sono certo una novità: sono anni che esistono e vengono prodotte da diverse aziende. Purisoo vanta però un’innovazione rispetto alle bottiglie filtranti presenti sul mercato. L’obiettivo è quello di eliminare il rischio di bere anche solo poche gocce d’acqua contaminata. Può infatti succedere che alcune gocce di acqua non depurata restino sul bordo della bottiglia e le si ingerisca inavvertitamente, la bottiglia Purisoo elimina questo rischio dotando il contenitore di aperture diverse per l’ingresso dell’acqua sporca e l’uscita di quella pulita, oltre che di un pratico tubicino da cui far entrare l’acqua presa in anfratti scomodi da cui non si beve. In questo modo che la superficie dove si appoggiano le labbra per bere non viene a contatto con l’acqua incontaminata.

La bottiglia Purisoo può contare su un potente sistema di filtraggio multiplo. La comodità di questo contenitore sta nel fatto di poter bere direttamente da esso invece che dover travasare l’acqua in un’altra bottiglia.

A proposito di acqua, è interessante sapere che secondo un’indagine Istat un italiano su tre non si fida a bere acqua dal proprio rubinetto. La ricerca mette in luce come il 10,1% della popolazione si lamenti dell’acqua erogata nella propria abitazione e il 29,1%, non voglia bere dal rubinetto, preferendo comprare l’acqua in bottiglia. Non a caso la vendita di bottiglie d’acqua è in continuo aumento. l Belpaese, in Europa, è peraltro il primo in assoluto nella lista dei Paesi consumatori di acqua in bottiglia. Sfortunatamente è l’ambiente che subisce i danni maggiori a causa di questo consumo smodato di acqua in bottiglie di plastica.