Produrre un solo barattolo di spazzatura all’anno. Si può fare

editato in: da

Kathryn Kellogg, una ragazza californiana diventata famosa per il suo blog Going Zero Waste, è riuscita a far stare i suoi rifiuti di un anno in un barattolo da due litri.

Questo straordinario risultato è dipeso da un radicale cambiamento di vita che si pone come obiettivo quello di ridurre drasticamente la spazzatura prodotta. Nel blog da lei creato racconta come riesce in questa impresa che appare davvero straordinaria. Fra le accortezze c’è quella di evitare di acquistare prodotti confezionati e quella di usare borse di stoffa per fare la spesa. Se deve per esempio comprare delle fragole, la sua scelta ricade fra quelle sfuse, meglio anche se acquistate da un contadino locale, e le porta a casa in contenitori di vetro. Idem per tutti gli alimenti di cui necessita. Usa spazzolini da denti di bambù, materiale biodegradabile e compostabile. Porta con sé bottiglie d’acqua di vetro riutilizzabili. Prepara in casa cosmetici e detersivi e li mette in contenitori che utilizza più volte. Acquista vestiti di seconda mano, così banalmente non deve liberarsi nemmeno dell’etichetta. Produce con del bicarbonato di sodio una pasta che usa come dentifricio, eliminando così il problema di smaltire il tubetto.

La Kellogg non è l’unica a seguire questo stile di vita. Sono sempre più le persone che aderiscono alla filosofia Zero-Waste, tanto che sono nate associazioni e siti per promuovere questa condotta virtuosa e ottenere preziosi suggerimenti in merito. Il problema infatti è molto sentito: sulla base delle analisi dell’Environmental Protection Agency, circa il 40% delle emissioni di gas serra derivano dalle attività connesse con la raccolta e lo smaltimento dell’immondizia. Perseguire l’obiettivo di eliminare, o quanto meno ridurre, i rifiuti è quindi un passo fondamentale per contrastare i cambiamenti climatici.