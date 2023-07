Prime Day sostenibile: la selezione di QF Green

Fonte: 123RF I consigli di QuiFinanza Green per un Amazon Prime Day ecosostenibile

Febbre da Prime Day? Sì, ma sostenibile. Forse non tutti sanno che l’evento di super sconti che Amazon ripropone ogni anno a luglio – quest’anno martedì 11 e mercoledì 12 – non è solo un ottimo momento per fare affari approfittando delle migliori offerte su tantissimi prodotti (tutte le offerte di Amazon per il Prime Day le potete trovare qui, qui tutte le offerte lampo e qui i prodotti “WOW” di tendenza). È anche l’occasione per conoscere oggetti e soluzioni sostenibili di aziende, artigiani e realtà innovative che ogni giorno ci permettono di fare acquisti più consapevoli (ricordiamo che le offerte sono valide solo per gli iscritti a Prime; se non lo siete, potete provarlo gratuitamente per 30 giorni, e disdicendo quando volete, iscrivendovi qui).

Per evidenziare i prodotti che soddisfano gli standard di sostenibilità e aiutano a preservare l’ambiente, Amazon da qualche anno ha avviato il programma Climate Pledge Friendly, Climate Pledge, co-fondato nel settembre 2019 in collaborazione con Global Optimism. Climate Pledge Friendly riconosce i prodotti che apportano miglioramenti in almeno uno degli ambiti della sostenibilità, e invita chi lo sottoscrive a raggiungere per la propria attività un’emissione netta di CO2 pari a zero entro il 2040, con un decennio di anticipo rispetto a quanto previsto dall’Accordo di Parigi.

Le certificazioni green Amazon

Amazon ha creato, grazie alla collaborazione con certificazioni di terze parti, due sue proprie certificazioni: Compact by Design e Pre-owned Certified.

Compact by Design identifica i prodotti che, pur non avendo necessariamente un aspetto molto diverso dagli altri, hanno un design più efficiente. Rimuovendo l’aria e l’acqua in eccesso, i prodotti necessitano di confezioni più piccole e la spedizione risulta più efficiente. Su larga scala, queste piccole differenze di peso o dimensioni del prodotto portano a significative riduzioni delle emissioni di CO2.

I prodotti Pre-owned Certified vengono invece ispezionati, puliti e se possibile riparati per soddisfare standard funzionali eccellenti. Acquistando prodotti Pre-owned Certified anziché nuovi, i clienti possono prolungare la vita del prodotto contribuendo a ridurre i rifiuti elettronici e l’estrazione di materie prime. Questi prodotti sono coperti dalla Garanzia Amazon Renewed.

Amazon collabora poi con un’ampia gamma di certificatori esterni, comprese agenzie governative, no-profit e laboratori indipendenti, che ci aiutano a individuare prodotti più sostenibili.

Tra questi, AIAB-Associazione Italiana Agricoltura Biologica, che certifica prodotti biologici realizzati da ditte italiane, senza l’uso di pesticidi chimici; BIFMA LEVEL, che certifica i prodotti di arredamento esaminando i processi aziendali, di stabilimento e di produzione rispetto a criteri di impatto ambientale, salute e benessere e responsabilità sociale; Fairtrade International, che fa in modo che i prodotti siano coltivati nel rispetto di standard etici e ambientali che prevedono il sostegno agli agricoltori che devono fare fronte alle sfide del cambiamento climatico; MADE IN GREEN by OEKO-TEX, che garantisce che i prodotti siano testati contro la presenza di sostanze nocive e realizzati in ambienti di lavoro più sicuri e con ridotti impatti ambientali; e ancora, Soil Association, ente di certificazione per lo standard COSMOS, che garantisce che i prodotti cosmetici siano biologici o di origine naturale; e molti altri (l’elenco completo lo potete trovare qui).

Come acquistare prodotti Climate Pledge Friendly

Come acquistare prodotti Climate Pledge Friendly? Semplice: basta cercare un articolo su Amazon e vedere se è idoneo; se lo è, riporta l’etichetta Climate Pledge Friendly. L’etichetta è presente anche sulla pagina del prodotto, dove potrete reperire maggiori informazioni sulle certificazioni che hanno reso il prodotto Climate Pledge Friendly. Potete anche fare una ricerca per categoria, cliccando nella sezione dedicata.

QuiFinanza Green ha selezionato per voi alcune delle offerte più interessanti, e sostenibili, nelle varie categorie. Ecco la nostra scelta per un Prime Day davvero sostenibile:

Per la categoria dispositivi Amazon:

Per la categoria elettronica:

Per la categoria casa e cucina:

Per la categoria abbigliamento e accessori:



Canale Telegram Offerte Tecnologia – Smartphone, TV, Smartwatch, Pc e Tablet, domotica e tanto altro

https://t.me/canaleoffertetecnologia

Canale Telegram Offerte Casa – Elettrodomestici, Arredo, Alimentari, Prodotti per la pulizia e la cura della casa e molto altro

https://t.me/offerteDcasa Potete rimanere aggiornati sulle migliori offerte del giorno: iscrivetevi gratis ai nostri canali Telegram:Canale Telegram Offerte Tecnologia – Smartphone, TV, Smartwatch, Pc e Tablet, domotica e tanto altroCanale Telegram Offerte Casa – Elettrodomestici, Arredo, Alimentari, Prodotti per la pulizia e la cura della casa e molto altro

Canale Telegram Offerte Beauty&Fashion – Prodotti per la bellezza e la skincare, abbigliamento e accessori per lui e per lei