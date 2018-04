Packaging green, bando per imballaggi ecosostenibili: 35mila euro ai migliori brevetti

editato in: da

E’ online il nuovo Bando Invenzioni di Comieco dedicato alle applicazioni, ai brevetti e alle soluzioni per l’imballaggio di carta e cartone che nascono dall’impiego di poche risorse e tanta attenzione.

A promuoverlo, appunto, il Consorzio Nazionale per il Recupero e il Riciclo di carta e cartone (COMIECO) che, dopo numerose campagne di sensibilizzazione, ha deciso di dar forma a Comieco Factory, il programma di innovazione che sostiene le aziende e le loro iniziative sul tema della ecosostenibilità.

Il Bando Invenzioni è aperto alle realtà, con sede in Italia, che abbiano depositato un brevetto per imballaggi a base di cellulosa sostenibili. I premi assegnati saranno tre, per un totale di 35.000 euro:

un premio per la sezione “registrazione per disegni e modelli” di 5.000 euro;

un premio per la sezione “brevetto per modelli di utilità” di 10.000 euro;

e un premio per la sezione “brevetto per invenzioni” di 20.000 euro.

La commissione di valutazione è composta da Comieco, Assocarta, Assografici e Aticelca ed esaminerà tutte le invenzioni presentate entro e non oltre il 30 settembre sulla base di questi criteri: il risparmio della materia prima e l’impiego di materia prima riciclata nella realizzazione del pack, la semplificazione del sistema di imballo e del suo riciclo, l’ottimizzazione logistica o dei processi produttivi per ridurre sprechi e consumi energetici.

“[…]Carta e cartone possono essere validi alleati per un commercio a basso impatto ambientale e questo bando rientra in pieno nell’attività di prevenzione che da oltre 30 anni Comieco porta avanti”.– spiega Carlo Montalbetti, Direttore Generale di Comieco

Come sappiamo, la ricerca di una via ecosostenibile nella produzione degli imballaggi non riguarda solo il mondo della carta, ma anche l’ideazione di nuovi materiali, a base di materie prime innovative, come le alghe.

Fonte: Ecoseven.net