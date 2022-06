NTT DATA e Teaming presentano Tech for Sustainability

Dalla collaborazione tra NTT DATA e Teaming nasce il nuovo progetto Tech for Sustainability, ovvero una piattaforma solidale per il sostegno di iniziative tecnologiche senza scopo di lucro che siano in grado di generare un impatto positivo e sostenibile.

Alla base del progetto c’è una condivisione di valori che entrambe le aziende portano avanti da tempo: il talento e la tecnologia al servizio delle persone per la costruzione di un mondo migliore attraverso azioni che abbiano un impatto sociale e ambientale. In qualità di piattaforma di crowdfunding, Tech for Sustainability ha l’obiettivo di dare visibilità a progetti tecnologici e raccogliere fondi per far sì che vengano raggiunti gli obiettivi prefissati dai progetti stessi, mentre le aree coinvolte e su cui si intende generare un impatto positivo sono: educazione digitale, diversità e inclusione, ambiente e diritti umani.

Ognuno può sostenere diversi progetti donando un importo simbolico che cambia in base al paese di appartenenza. La scelta di una cifra simbolica – il costo di un caffè – non è casuale ed ha una valenza strategica: in questo modo, infatti, tutti avranno la possibilità di donare, per cui si tratterebbe di una solidarietà accessibile a tutti e di un impatto positivo generato non da pochi singoli ma da un vero e proprio movimento globale.

Tech for Sustainability propone, quindi, un modello che possa permettere il coinvolgimento di tutti attraverso donazione e condivisione di iniziative, perché per cambiare il presente e migliorare il futuro è necessaria la collaborazione di tutti.