Nel futuro gli oggetti in vetro diventeranno pannelli solari?

Il futuro del fotovoltaico in una sfera di vetro. Che ruota sul tetto

Immaginate che ogni oggetto di vetro, dai finestrini delle auto agli schermi dei cellulari, possa essere usato per produrre energia, se vi sembra impossibile sappiate che in futuro potrebbe diventare realtà.

Alcuni scienziati della Michigan State University hanno spiegato sul giornale Nature Energy come delle particelle trasparenti possano essere la risposta all’elevata richiesta energetica statunitense, riducendo drasticamente l’utilizzo di combustibili fossili. Tutto ciò è possibile grazie a un’innovativa tecnologia solare sperimentata dai ricercatori stessi che applicata ai normali vetri o altre superfici trasparenti degli oggetti di uso comune, ne preserva la trasparenza e nel medesimo tempo permette la produzione di energia solare da parte dell’oggetto in questione.

Il sistema usa materiali che raccolgono raggi ultravioletti e infrarossi e li convertono in elettricità grazie a delle sottili strisce di particelle solari fotovoltaiche. Ecco così che dei sottilissimi e trasparenti pannelli solari potrebbero essere applicati a smartphone, finestre e schermi con l’obiettivo di produrre energie per apparecchi elettronici o addirittura per degli interi edifici.

I ricercatori sono ottimisti e ritengono che questa tecnologia possa avere enormi potenzialità visto che le superfici in vetro sono numerosissime e se venissero convertite anche solo parzialmente alla produzione di energia solare potrebbero fornire una buona percentuale del fabbisogno energetico degli Stati Uniti.

Gli scienziati sono convinti che come i pannelli solari si sono diffusi sì gradualmente, ma pur sempre in modo continuo e crescente, così potrà avvenire per le particelle solari fotovoltaiche. D’altronde la ricerca di nuove fonti energetiche sostenibili è diventato un obiettivo prioritario, tanto per supplire alla crescente domanda di energia elettrica, quando alla necessità di tutelare l’ambiente.