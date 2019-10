I mozziconi di sigarette si trasformano e diventano ecosostenibili: l’iniziativa

editato in: da

Un locale brasiliano ha trovato un modo geniale per riciclare i mozziconi di sigaretta. La soluzione è ecologica e pratica, soprattutto ha uno scopo benefico. Ecco di cosa si tratta. A San Paolo del Brasile, “Lar Mar” è il locale di ritrovo per gli appassionati di surf.

È situato nel quartiere Pinheiros e ospita un bar, un negozio e una sala per eventi aperti al pubblico, dove si organizzano feste, concerti, spettacoli e mostre. Il negozio vende abbigliamento sportivo e il bar serve cibo, cocktail e altre bevande. Il locale offre un’esperienza completa per tutti gli amanti del mare, e del surf in particolare, e ora vuole dare un servizio aggiuntivo che ha uno scopo sia ecologico sia benefico: raccogliere i mozziconi di sigaretta per riciclarli e trasformarli in tavole da surf.

Il progetto si chiama “Bitucas+Surf” ed è ispirato a quello del designer statunitense Taylor Lane, che con “The Cigarette SurfBoard” ha realizzato la prima tavola da surf costruita con sigarette riciclate, vincendo diversi premi per la sostenibilità negli Usa.

A loro volta, i titolari di “Lar Mar” vogliono creare tavole da surf con i mozziconi di sigaretta riciclati per poi destinarle ai bambini bisognosi. Le tavole verranno realizzate da Neco Carbone, impresa artigianale produttrice di surf associata al locale. Ogni 3.000 mozziconi riciclati verrà costruita una tavola. Clienti e avventori sono dunque invitati a lasciare le loro cicche negli appositi contenitori predisposti da “La Mar”. In questo modo salveranno l’ambiente e renderanno felice un bambino.

Le tavole da surf ecologiche saranno consegnate alle scuole di surf per bambini bisognosi di Santos, città della costa di San Paolo. Un’idea davvero geniale e utile, che si inserisce nelle nuove tendenze che si stanno affermando in tutto il mondo di riciclare scarti e rifiuti per farne oggetti di uso pratico, anche di pregio. Pensiamo ad esempio alle eleganti borse da viaggio realizzate con la plastica proveniente dagli oceani.

Riciclare i mozziconi delle sigarette, poi, è un’attività quanto mai necessaria visto che stanno creando problemi di inquinamento molto seri. Infatti, dei 5,4 miliardi di sigarette prodotte ogni anno circa due terzi di queste finiscono per disperdersi in mare, rilasciando nell’ambiente le sostanze nocive che contengono. Limitarne la diffusione nell’ambiente è dunque indispensabile.