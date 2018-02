M’illumino di meno 2018, luci spente alle 18. Le iniziative per il risparmio energetico in Italia

Torna anche quest’anno “M’illumino di meno”, la campagna promossa da Caterpillar, il celebre programma radiofonico Rai, che ha come obiettivo quello di sensibilizzare i cittadini riguardo la ‘Giornata del risparmio energetico’. La data da non perdere è il 23 febbraio quando, dalle 18 alle 20, verrà chiesto a tutti gli italiani di compiere un gesto simbolico, spegnendo le luci.

Sono tante le istituzioni della politica e della cultura che hanno scelto di aderire all’iniziativa per dimostrare che, anche con un piccolo gesto, si possono cambiare le cose. “L’invito è spegnere le luci e andare a piedi: – si legge sulla pagina dedicata alla 14esima edizione di “M’illumino di meno” – una marcia, una processione, una ciaspolata, una staffetta, una maratona o una mezza maratona, un ballo in piazza o un pezzo di strada dietro alla banda musicale del paese”.

L’evento ha ricevuto l’Alto Patrocinio del Parlamento Europeo e una medaglia del Presidente della Repubblica. Alle 18 il buio calerà sulla facciata del Quirinale, su Bankitalia, sul Senato della Repubblica, la Camera dei Deputati e sul Ministero dell’Ambiente. Il Ministero dell’Istruzione dell’Università e della Ricerca ha deciso di coinvolgere in questa iniziativa anche le scuole.

Hanno risposto all’appello di Caterpillar il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, l’Ispra, Istituto Superiore per la Protezione e la Ricerca Ambientale, l’Enea, l’Agenzia nazionale per le nuove tecnologie, l’energia e lo sviluppo economico sostenibile, ma anche l’ASI (Agenzia spaziale italiana), l’ESA (Agenzia spaziale europea) e l’INAF (Istituto Nazionale di Astrofisica). Tante adesioni pure dal mondo dello sport e da diverse associazioni sportive.

Come ogni anno le luci si spegneranno su tutti i principali monumenti italiani, dal Colosseo, alla Galleria degli Uffizi, passando per la Torre di Pisa, l’Arena di Verona e la Mole di Torino. Come sempre, in occasione di M’illumino di Meno, Caterpillar ha diffuso un decalogo con suggerimenti utili per adottare uno stile di vita sostenibile.

Per farlo è basta spegnere le luci quando non servono, non lasciare in stand by gli apparecchi elettronici, mettere sempre il coperchio sulle pentole quando bolle l’acque, sbrinare di frequente il frigo. Si consiglia anche di utilizzare la macchina il meno possibile, preferendo la bicicletta oppure una bella camminata.