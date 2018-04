L’inquinamento peggiora i sintomi dell’artrite reumatoide

editato in: da

Che l’inquinamento provocasse preoccupanti danni all’ambiente e alla salute non è una novità, ma ora c’è un motivo in più per temerlo: peggiora i sintomi dell’artrite reumatoide.

L’artrite reumatoide è una malattia infiammatoria cronica delle articolazioni, che si manifesta con la deformazione degli arti e dolore, con progressiva perdita della funzionalità articolare delle zone colpite e danni a livello cardiovascolare.

Uno studio pubblicato su Proceedings of the National Academy of Sciences (Pnas) ha indagato i legami tra fattori ambientali e la malattia, analizzando in particolare l’effetto della diossina e la sua interazione sul principale fattore di rischio di artrite reumatoide, ovvero l’antigene leucocitario umano (HLA), in presenza di cui le possibilità di contrarre la malattia aumentano considerevolmente. I risultati dimostrano come la diossina presente nello smog in associazione all’antigene HLA provochi più dolore e gonfiore, oltre a una maggiore erosione ossea.

Che il fumo delle sigarette causasse il peggioramento della malattia lo si sapeva, ora si è scoperto che anche l’inquinamento ambientale è un pericoloso nemico di chi soffre di questa malattia. L’allarme riguarda soprattutto quelle persone che vivono in aree urbane altamente inquinate o nelle vicinanze di autostrade.

La ricerca è stata condotta su dei topi dagli scienziati della Facoltà di Medicina dell’Università del Michigan che hanno individuato come l’organismo risponde a livello cellulare alla diossina comportando una temibile degenerazione ossea. Per questo motivo è importante che al di là degli attuali trattamenti per l’artrite reumatoide basati sulla riduzione dell’infiammazione si mettano a punto dei farmaci che agiscano anche sulla distruzione delle ossa. Pare peraltro che medicinali che abbiano questa importante funzione siano già allo studio.