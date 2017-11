L’acqua è la sfida del futuro: in palio 10mila euro per la migliore idea

Si chiama “WaterFirst!” la call for ideas sul tema dell’acqua lanciata da Seeds&Chips, The Global Food Innovation Summit in programma nel maggio del 2018 a Milano.

L’oro blu sarà il protagonista assoluto della prossima edizione della manifestazione che ha aperto a livello globale la competizione. Start up, università, centri di ricerca e innovatori sono chiamati a sottoporre progetti, innovazioni e soluzioni in materia di utilizzo consapevole e sostenibile dell’acqua , la sfida più grande che il mondo si trovi ad affrontare nei prossimi anni.

Verranno selezionati 30 progetti per la fase finale che si aggiudicheranno anche uno spazio espositivo all’interno della prossima edizione del Summit (Milano, 7/10 maggio 2018).

Tra questi, 5 progetti particolarmente meritevoli si aggiudicheranno il viaggio e l’alloggio per Milano. Il progetto più votato tra i migliori 5 vincerà un premio di 10.000 Euro.

L’obiettivo della Call “WaterFirst!” è trovare le migliori soluzioni alle sfide legate all’utilizzo dell’acqua: una risorsa preziosa, fondamentale per ogni ciclo vitale, ma sempre più scarsa e inquinata a causa dello sfruttamento intensivo a livello globale. In particolare, “WaterFirst!” invita a presentare progetti che portino soluzioni per alcuni ambiti specifici: Cambiamento Climatico, Cibo e Agricoltura, Principi Nutritivi, Packaging e Imballaggio, Rifiuti.

I progetti dovranno inoltre riguardare fino a un massimo di due categorie tra: Aree Urbane, Aree Suburbane/Rurali, Paesi in via di sviluppo.

A giudicare i progetti presentati a WaterFirst! ci saranno importanti advisor scientifici del Summit come l’Istituto Italiano di Tecnologia (IIT) e il Consiglio Nazionale delle Ricerche (CNR), oltra a partners ed esperti di Food innovation. Nella sua valutazione terrà conto di criteri come l’originalità, l’impatto sulle innovazioni esistenti e sul sistema economico e sociale, la sostenibilità e le opportunità di crescita.

Tutti coloro che parteciperanno a WaterFirst!, anche quelli che non rientreranno nei migliori 30, potranno prendere parte a Seeds&Chips 2018 a condizioni vantaggiose per esibire i loro progetti. Si tratta di una opportunità per estendere il proprio network a imprenditori e investitori di tutto il mondo, toccare con mano nuovi trend e soluzioni nel campo della Food Innovation, condividere idee e creare sinergie di talenti.

Le candidature a WaterFirst! andranno inoltrate attraverso l’apposito format sul sito seedsandchips.com entro e non oltre il 30 Dicembre 2017. Per info: waterfirst@seedsandchips.com

Fonte: Ecoseven.net