Horizon 2020: dall’Europa un miliardo per agricoltura e aree rurali

Horizon 2020 è il programma dell’Unione Europea per la ricerca e l’innovazione che sostiene l’ eccellenza scientifica con un budget di 77 miliardi di euro. Anche il settore agricolo è considerato dato che ha grandi margini di crescita sui fronti della ricerca, della digitalizzazione e del rinascimento rurale.

L’Europa ha messo a disposizione un miliardo di euro per l’agricoltura e le aree rurali per il 2018-2020.

“Si tratta di azioni finalizzate stimolare azioni innovative e strategiche per il comparto primario, in grado di generare valore aggiunto lungo tutto l’asse dell’agroalimentare”, ha osservato il direttore generale di Veronafiere, Giovanni Mantovani. Nella città scaligera infatti si svolgerà dal 31 gennaio al 3 febbraio 2018 Fieragricola e il programma Horizon 2020 costituisce un elemento di interesse per tutti gli agricoltori che nel prossimo futuro saranno tenuti a fare sintesi e pianificare percorsi ad alto tasso di innovazione per le filiere.

Vediamo com’è strutturato Horizon 2020 per l’agricoltura: nel capitolo Food security e sostenibilità sono previsti 753 milioni, di cui 75 a finanziare progetti di ricerca per la gestione dei suoli, 45 su cambiamenti climatici e 112 per la cooperazione internazionale su temi agricoli con Cina e Africa. Ai progetti di ricerca per rendere più giovani, vitali e connesse le aree rurali (il cosiddetto “Rinascimento rurale”) sono dedicati 263 milioni, dei quali 100 per la sperimentazione di filiere innovative basate sull’economia circolare.

Nei prossimi tre anni la Commissione intende aumentare l’impatto dei propri finanziamenti per la ricerca, concentrandosi su un numero inferiore di temi, ma più sensibili, come la migrazione, la sicurezza, il clima, l’energia pulita e l’economia digitale. Horizon 2020 sarà così maggiormente orientato a favorire innovazioni pionieristiche e di supporto al mercato.

Fonte: Ecoseven.net