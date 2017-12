Google “funzionerà” al 100% con energie rinnovabili

Entro il 2018, tutti i data center di Google e tutti i suoi uffici verranno alimentati al 100% da energie rinnovabili. Il gigante di internet ha compiuto rapidamente progressi verso il raggiungimento del suo obiettivo, fissato nel 2016 e che sarà raggiunto entro il prossimo anno. Nel suo rapporto ambientale del 2017, Google ha dichiarato di aver introdotto”«nuovi modelli di acquisto di energia che altre aziende possono seguire” e “una linea guida per adottare un’ampia diffusione globale dell’energia pulita“.

Come ha spiegato l’amministratore di Google, Urs Hölzle, l’intento è quello di costruire strumenti che migliorino la vita delle persone non solo a livello telematico, ma anche attraverso la riduzione della nostra dipendenza dalle risorse naturali e dai combustibili fossili.

Questa svolta verde di Google a favore dell’energia pulita è stata molto apprezzato non solo per l’influenza che può avere sulle altre società, ma anche per il suo impatto sul consumo energetico di Google, che è stato stimato, nel 2015, della stessa entità di quello dell’intera città di San Francisco.

In linea con la sua attenzione alla sostenibilità, Google ha anche avviato un’iniziativa per aggiungere sensori di qualità dell’aria ai veicoli della Google Street View e prevede di cambiare i propri sistemi di smaltimento dei rifiuti per assicurare che l’azienda non aggiunga nulla alle discariche – metà dei 14 data center di Google hanno già raggiunto questo particolare traguardo.

La maggior parte delle energie rinnovabili di Google viene acquistata da un fornitore esterno. Tuttavia, l’azienda sta facendo delle manovre interne per far sì di auto-procurarsi questa energia. Per esempio, ha recentemente acquisito l’azienda eolica Tellenes in Norvegia – l’accordo di 12 anni per la fornitura del 100% dell’energia prodotta potenzierà i data center in Finlandia, Belgio, Paesi Bassi e Irlanda.

Fonte: Ecoseven.net