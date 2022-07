Siccità, perso un terzo del raccolto

In media un terzo del raccolto del nostro Paese è andato perso a causa della siccità per danni al settore agricolo che raggiungono i tre miliardi di euro. È la denuncia della Coldiretti sulla produzione nazionale, per alcune colture irrecuperabile al 50% a causa della crisi idrica, che sta mettendo in ginocchio circa la metà delle imprese agricole italiane.