Rifiuti urbani: quali sono i paesi dai quali li importiamo

Nel 2017 l’Italia ha esportato 355 mila tonnellate di rifiuti urbani e ne ha importati 213 mila. È quanto emerge dal Rapporto Ispra 2018 appena presentato alla Camera. In uscita verso l’estero è soprattutto il combustibile solido secondario derivante dal trattamento di rifiuti urbani (circa il 37,1% del totale) che è stato spedito principalmente in Austria e in Ungheria che hanno raccolto rispettivamente il 27,8% e il 13,1 % dei rifiuti complessivi esportati dall’Italia. Inaspettati per molti sono invece i Paesi europei che hanno esportato i rifiuti verso il nostro paese: scopriamo quali sono.