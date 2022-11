Natale 2022, come decorare casa in modo sostenibile

Le Feste natalizie non sono solamente un’occasione di festeggiamenti, ma è anche un momento di spreco. Secondo una ricerca di Waste Watcher del 2021 durante il periodo di Natale gli italiani sprecano molto, in particolare denaro (43%) e cibo (41%), ma anche carta e imballaggi (11%) e tempo (5%). Tanto che per gli italiani, le feste natalizie rappresentano sì un momento di piacere (28%) ma anche di spreco (23%). I modi per risparmiare sono molti. Prima di acquistare nuove decorazioni, è utile considerare ciò che già si possiede, ad esempio. Oppure, realizzare addobbi in casa, invece di comprare quelli in plastica. Vediamo come evitare gli sprechi e vivere un natale sostenibile.