I 7 trucchi per risparmiare sulla bolletta elettrica durante la stagione estiva

Il colpevole non è il maggiordomo. Se d’estate la vostra bolletta elettrica raggiunge “vette inesplorate” la colpa è dei condizionatori e del frigorifero. Le temperature elevate, infatti, ci spingono a consumare bevande fresche e tenere accesi i condizionatori per diverse ore nella speranza di trovare un po’ di refrigerio. A risentirne, come detto, è la bolletta dell’energia elettrica: frigo e condizionatori sono tra gli elettrodomestici più energivori e un loro utilizzo eccessivo farà lievitare il conto bimestrale della bolletta. Secondo una ricerca condotta da Midori, nel corso dei mesi estivi il frigo incide sul 40-50% dei consumi elettrici , consumando mediamente 105 kWh in più rispetto ai mesi invernali (e facendo crescere la bolletta di 23 euro nei tre mesi estivi). Discorso non troppo diverso per i condizionatori: tenendoli accesi per 50 minuti al giorno, si arriva a consumare 712 kWh nel corso dei tre mesi, con un aumento sul conto energetico di 15 euro. Alcuni trucchi, però, ci consentono di abbattere i consumi e risparmiare sulla bolletta dell’energia durante l’estate. Vediamo come si fa.