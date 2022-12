Occhio ai consumi, ecco in quali fasce della giornata si spende meno

Ormai il peso delle utenze domestiche è sempre più pesante nel bilancio familiare. Per evitare di pagare cifre eccessive a fine mese si possono attuare delle mosse semplici che permettono di risparmiare. Non tutti sanno, infatti, che a parità di corrente elettrica consumata, in alcuni momenti della giornata si paga meno , in confronto ad altre fasce del giorno. Vediamo in questa gallery quali sono le fasce di consumo e come scegliere i contratti più adatti per risparmiare.