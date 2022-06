Come combattere la siccità: 10 regole facili per risparmiare acqua in casa

I mutamenti climatici che abbiamo scatenato con le emissioni climalteranti ci hanno portato ad un nuovo e lungo periodo di siccità estrema, senza nevi in inverno e piogge in primavera ed estate. “Ancora una volta dobbiamo ricordarci di quanto sia priorità assoluta l'abbattimento delle emissioni e il risparmio dell'acqua, bene prezioso e non infinito”: questo l'avvertimento del presidente di Legambiente Lazio Roberto Scacchi. Dobbiamo imparare a convivere con queste crisi idriche ed è dunque necessario cambiare modello di uso e gestione della risorsa. “E' necessaria una risposta collettiva generosa – dice –, fatta di un cambiamento indispensabile dei comportamenti quotidiani di ciascuno ma anche di regole attraverso le quali contrastare la mancanza d'acqua e prepararci a siccità estreme, che arriveranno con sempre maggior frequenza e violenza". Ecco 10 buone pratiche quotidiane per affrontare la siccità che sta interessando l'Italia in queste settimane di primavera-estate 2022.