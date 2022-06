Bambini, giovani, anziani: le città dove si vive meglio in Italia

Quali sono le città dove si vive meglio in Italia? Dipende. Dipende in primis da quali servizi vengono garantiti a seconda del gruppo anagrafico di appartenenza. Cioè, cambiano a seconda che si parli di bambini, giovani o anziani. A rivelare le nuove tendenze in atto è Il Sole 24 Ore, che ha pubblicato il report “Qualità della vita: bambini, giovani e anziani”, seconda edizione con dati aggiornati che premiano le province con il miglior contesto di vita per fasce di età. I tre indici sono calcolati ciascuno su 12 parametri statistici, forniti da Istat, Miur, Centro studi Tagliacarne e Iqvia.