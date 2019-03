Addio alla plastica monouso: perché non c’era alternativa

Plastica addio all’interno dell’Unione europea, quanto meno quella monouso. La plenaria del Parlamento Europeo ha infatti approvato definitivamente il divieto nell’Ue di utilizzare gli oggetti in plastica monouso come i piatti, le posate, le cannucce, i bastoncini per palloncini e i cotton fioc, altamente inquinanti, a partire dal 2021.