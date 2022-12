Solamente da gennaio a luglio di quest’anno sono stati registrati 132 eventi meteorologici estremi, il numero più alto degli ultimi 10 anni. La denuncia giunge da Legambiente, che ha diffuso i dati del rischio climatico in Italia, con l’Osservatorio Cittàclima. In questa galleria vediamo quali sono stati gli eventi metereologici più estremi registrati in Italia. Meteo estremo in Italia: qual è il vero impatto del cambiamento climatico