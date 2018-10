Flob, la startup d’arredo green tutta italiana

editato in: da

Il panorama italiano può vantare un gran numero di startup, specializzate in ambito green. Una che si sta distinguendo è Flob, startup tutta italiana che sta potenziando la sua presenza sul mercato.

Con una piattaforma e-commerce potenziata, ampliamento di prodotti e consolidamento della struttura e dell’organizzazione, Flob si sta preparando a crescere sul territorio nazionale ed estero. L’obiettivo è semplice: riuscire a far arrivare a casa una pianta in vaso a 48 ore dall’ordine.

In un mercato come quello del commercio online, in crescita del 15% rispetto al 2017 e con un valore degli acquisti che toccherà quota 27 miliardi, il settore dell’arredamento e dell’home living crescerà del 44%, salendo a 1,26 miliardi. E in questo mercato Flob, piattaforma per la vendita online di piante in vaso, vuole inserirsi e svilupparsi. Tra bonsai, piante grasse, carnivore, tillansdie, piante del tè, Flob offre una piattaforma innovativa rispetto al mercato florovivaistico, ancora fortemente legato alla tradizione.

Il fondatore è Francesco Bovo, classe 1989, laureato in Management con Master in e-Commerce e anni di esperienza nel settore garden grazie all’impresa di famiglia. La startup che rende le piante innovative possiede i giusti numeri: 6 mila i clienti registrati, 10 mila i prodotti spediti, un catalogo di 5 mila referenze con più di mille varietà di piante. Non solo: 2 milioni le pagine visualizzate e mille recensioni positive lasciate su prodotto, packaging, esperienza di acquisto e customer care.

“Volevamo realizzare un luogo d’incontro tra il mercato della floricoltura e del design, basato su un nuovo approccio d’acquisto e dedicato a un consumatore moderno e dinamico, attento ai trend e dell’abitare e al green. Per questo abbiamo lavorato moltissimo sul nostro brand, integrando la grafica direttamente sui vasi e deciso per la combinazione di acquisto tra una ricchissima varietà di piante, spesso vere e proprie novità per il mercato italiano, e vasi di design (prodotti artigianalmente in Italia) brandizzati da noi.” ha detto Bovo, CEO e Founder. “È così che piante e vasi Flob da semplici prodotti floricoli diventano articoli personalizzati e di tendenza. Ed è così che aprire un pacco Flob diventa emozionante per i nostri clienti: in un prodotto acquistato comodamente da casa si ritrova un piccolo oggetto di design, perfetto per un angolo di casa, l’ufficio o un’occasione speciale”.

Le piante sono viste da Flob non solo come una componente green di arredo, ma come una vera e propria esperienza sensoriale, in grado di dare emozioni molto positive all’acquirente. Per questo molta attenzione del team Flob è dedicata all’esperienza di acquisto, dal processo logistico alla spedizione veloce e gratuita, fino al servizio dedicato di customer care, pre e post vendita.

Attivo in tutta Italia, Flob ha progetti green ambiziosi: “Continuiamo a lavorare sodo per diventare il brand di e-commerce green leader in Europa e i risultati di questi primi due anni ci stanno dando ragione. In Italia non esisteva il mercato online delle piante e per questo siamo ancor più soddisfatti: abbiamo avuto l’intuizione di colmare un bisogno e costruito un progetto su uno specifico target di utenti, che è oggi il nostro cliente tipo. Età media circa 30-35 anni, forte famigliarità con la tecnologia, utilizzatore di device per soddisfare ogni esigenza e in cerca di ispirazione anche attraverso i social network, webzine e blog. Vogliamo continuare su questa strada, anche in Europa, il nostro prossimo obiettivo di sviluppo” ha detto Bovo.

Ordiniamo la prossima pianta online.