Le finestre fotovoltaiche sono l’innovazione per la casa che cercavi

Sempre più il fotovoltaico sta facendo grandi passi verso l’innovazione: molte aziende e startup nel mondo stanno sviluppando prodotti per migliorare l’efficienza e l’applicabilità di tale tecnologia.

Tra le innovazioni del settore, quella che più di tutte sta prendendo piede è la “Solar Window“, finestra in grado di produrre elevate quantità di energia elettrica pulita con la sola esposizione al sole. I pannelli fotovoltaici montati sui tetti sono infatti efficienti solo al 20% nel trasformare la luce del sole in elettricità. Gli studiosi e ricercatori hanno quindi cercato risposte nella chimica organica, sviluppando un rivestimento in grado di generare elettricità dal vetro e dalle plastiche flessibili.

Da qui è nato lo sviluppo del nuovo materiale che ha dato origine alle finestre solari, in grado di produrre elettricità sia da fonti naturali, come il sole, sia da fonti artificiali, come le lampadine, ad una percentuale 10 volte superiore rispetto ai pannelli.

Non è necessario cambiare la propria finestra per trasformarla in una piccola “centrale elettrica”: c’è anche la possibilità di applicare direttamente sul vetro di una finestra già montata una pellicola flessibile che renderà l’infisso in grado di produrre energia. Numerose sono le realtà imprenditoriali che si stanno interessanto all’argomento e stanno investendo risorse.

Il Dipartimento per l’Energia americano ha investito 2,5 milioni di dollari nella californiana Next Energy Technologies, una delle più giovani (e interessanti) produttrici di finestre solari. Il progetto dell’azienda americana è quello di sviluppare una finestra solare a basso costo da poter portare sul mercato internazionale. I 2,5 milioni investiti dal Governo americano permetteranno all’azienda di avviare la produzione su scala industriale della propria tecnologia. Il tutto rientra nell’iniziativa “Sunshot“, un contributo che Washington ha messo a disposizione per sviluppare tecnologie legate al fotovoltaico e alle energie rinnovabili.

In totale sono stati 48 i progetti finanziati, con 46 milioni di dollari. “La SunShot Initiative è un vero e proprio driver per l’innovazione legata all’energia solare. Questi progetti assicurano che ci sia una linea diretta tra le conoscenze, le risorse umane, e le soluzioni tecnologiche per sostenere l’industria” ha affermato Charlie Gay, direttore dell’ufficio per l’efficienza energetica e per le energie rinnovabili del dipartimento dell’Energia americano.

La tecnologia proposta da Next Energy Technologies si spinge oltre alla “semplice” finestra solare: essa infatti assorbe selettivamente raggi infrarossi e ultravioletti e può essere integrata nelle tradizionali finestre. I costi di materie prime e produzione sono inoltre contenuti, cosa che renderebbe accessibile a più persone l’innovativa tecnologia.

Andy Cohen, cofondatore di Gensler, prestigioso studio di architettura di San Francisco, ha spiegato: “Finora non esistevano soluzioni a basso costo che potevano integrarsi perfettamente nelle finestre, offrendo simultaneamente l’estetica e le prestazioni di una finestra tradizionale. Crediamo che la tecnologia Next abbia il potenziale per consentire agli architetti e ai proprietari di costruire e trasformare le finestre e le facciate di vetro in sistemi per la produzione di energia rinnovabile in loco, dandoci un importante strumento per ridurre l’impronta di carbonio degli edifici, raggiungere gli edifici zero di energia netta e ridurre i costi dell’energia rinnovabile”.

L’obiettivo dell’azienda rimane quello di abbassare i costi dell’energia elettrica prodotta da fotovoltaico, in modo che possa diventare realmente competitiva sul mercato entro il 2020. E tra i passi necessari, c’è la riduzione del costo del kilowattora a tre centesimi di dollari per gli impianti industriali e nove centesimi per il residenziale, che oggi costano rispettivamente sette e diciotto. Dalla luce all’energia creata da finestre il passo sarà (presto) breve.