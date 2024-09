I leader mondiali hanno l’opportunità di sfruttare la prossima revisione dei piani nazionali per il clima per garantire che gli impegni globali sanciti alla Cop28 di Dubai siano tradotti in obiettivi precisi e realizzabili riguardanti le energie rinnovabili. Questo è il messaggio chiaro e forte emerso dal Global Renewables Summit, che si è tenuto a New York, dove rappresentanti di governi nazionali, organizzazioni intergovernative, istituti finanziari e delle più grandi aziende del mondo si sono riuniti per mobilitare nuove azioni in materia di energie pulite.

Il target fissato durante il vertice di Dubai, lo scorso novembre, è ambizioso: triplicare la capacità totale di energia rinnovabile entro la fine del decennio. Questa richiesta è sostenuta da oltre 100 enti, tra cui acquirenti di energia, fornitori, organizzazioni non governative e multinazionali, i quali hanno espresso le loro istanze in una lettera indirizzata ai policy maker.

Un aspetto cruciale sollevato nel documento riguarda i prossimi Contributi Nazionali Determinati (Ndc), che dovranno essere presentati nel 2025. Questi piani, non vincolanti, delineano le azioni che i governi intendono attuare per raggiungere gli obiettivi globali stabiliti nell’Accordo di Parigi. Tra questi, si evidenzia il fondamentale obiettivo di contenere il riscaldamento globale a un incremento di +1,5 °C rispetto ai livelli preindustriali, un target che si rivela oggi estremamente ambizioso.

È imperativo che i piani Ndc forniscano certezze di mercato. Questa stabilità è essenziale per incentivare gli investimenti del settore privato, che storicamente hanno rappresentato oltre l’80% degli investimenti in energie rinnovabili. La creazione di un ambiente favorevole agli investimenti sarà determinante per accelerare la transizione verso un futuro energetico più sostenibile, contribuendo a realizzare gli ambiziosi obiettivi globali fissati per il prossimo decennio.