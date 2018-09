E’ partito il progetto Cleanup, lo ‘spazzino’ del mare che ripulirà il Pacifico dalla plastica

editato in: da

Cinque anni fa Boyan Slat, giovane studente olandese di ingegneria aerospaziale, presentò il suo progetto per ripulire gli oceani dalla plastica. Oggi la macchina anti rifiuti è una realtà, si chiama The Ocean Cleanup ed ha l’ambizioso progetto – che vede coinvolto un team di scienziati e ingegneri – di ripulire l’Oceano Pacifico dalle materie plastiche prendendo di mira una distesa d’acqua che corre tra la California e le Hawaii per 1,6 milioni di kmq, nota come il Great Pacific Garbage Patch. Stando a quanto rilevato da un recente studio, sarebbero 1.800 miliardi i pezzi di plastica attualmente a galla nel Great Pacific Garbage Patch.

Attraverso un innovativo braccio galleggiante mangia plastica, il progetto mira infatti a rimuovere il 50% delle materie plastiche nell’area entro i prossimi cinque anni. L’inizio delle operazioni, dopo una lunga serie di test su modelli, era prevista per il 2020. Ma l’enorme partecipazione anche e soprattutto a livello di finanziamenti ha notevolmente velocizzato la tabella di marcia, ed il primo Ocean Cleanup è stato così messo in acqua nei giorni scorsi nella baia di San Francisco.

La struttura è composta da 60 unità adiacenti che formano un gigantesco tubo a forma di C collegato ad una sacca posta a tre metri di profondità, che raccoglierà scarti di plastica a partire da 1 cm di diametro. Un meccanismo simile a quello delle reti da pesca. Il sistema sarà dotato di tecnologia di trasmissione della posizione per impedire alle navi di imbattersi nello stesso. Il team si aspetta di rimuovere i detriti accumulati ogni sei settimane, utilizzando una nave di supporto che poi trasferirà i rifiuti di plastica nei Paesi Bassi per essere riciclati.

