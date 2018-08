Dalla plastica la pellicola sostenibile per gli adesivi che volevi

editato in: da

Il PET, o polietilene tereftalato, è conosciuto più comunemente come poliestere e viene utilizzato soprattutto per produrre bottiglie di acqua minerale.

In passato è stato usato per molte altre produzioni, dalle pellicole del cinema a quelle per la macchina fotografica, dalle radiografie alle pellicole da stampa. Il PET infatti risulta avere particolare stabilità dimensionale, caratteristica che lo rende un materiale versatile. Nonosuntante quindi l’avvento del digitale e molte delle sue applicazioni cadute in disuso, il PET risulta ancora un materiale ambito. Sono proprio queste prestazioni e la volontà di renderle più ecologiche, che hanno portato il reparto R&D di Guandong ad abbinare il PET alla tecnologia di stesura a punti della colla. È nato così Dotty PET, un prodotto innovativo che Guandong ha deciso di dedicare allo Spot Déco, tutto ciò che serve per la comunicazione in-store.

Dotty PET è il prodotto ideale per rivestire iternamente le vetrate, che spesso devono sopportare notevoli sbalzi di temperatura: la pellicola adesiva di ultima generazione risulta infatti facile da applicare su qualsiasi superficie (legno, metallo, vetro, pareti) e resiste particolarmente bene agli sbalzi termici. L’anima di Dotty PET è però green e attenta all’ambiente: è infatti realizzata dal riciclo del PET, la plastica più riutilizzabile, producendo un risparmio sui costi di smaltimento delle aziende, che dovranno utilizzare meno energia per gli impianti di riciclaggio. La plastica PET è talmente versatile da essere usata negli ultimi anni come materia prima per abiti.

Ecosostenibile e attenta all’ambiente, Dotty PET non si deforma e non si ritira, anche dopo anni dall’applicazione. La colla puntiforme inoltre permette di installarlo in modo semplice e rapido, evitando la formazione di fastidiose bolle d’aria. L’innovativa pellicola adesiva resiste a temperature comprese tra i -98°C e i +160°C e può essere prodotta tramite diverse modalità di stampa, dalla tecnologia laser, a Latex e UV. Disponibile in due versioni white matt e clear gloss, Dotty PET è la soluzione perfetta per chi vuole rimanere attento all’ambiente e avere un prodotto di lunga durata e resistente.

Fabio Elmi è marketing director di Guandong e ha commentato così: “Il nostro reparto R&D è costantemente impegnato nello studio e nello sviluppo di prodotti esclusivi con l’obiettivo di anticipare le esigenze di un mercato sempre più proiettato verso soluzioni smart, durevoli ed ecosostenibili. Con Dotty PET abbiamo messo a frutto ancora una volta il nostro know-how nel contesto delle nanotecnologie per offrire un prodotto dalle caratteristiche uniche che mette definitivamente al bando rivestimenti difficili da rimuovere, che si deformano nel tempo o con antiestetiche screpolature, per applicazioni che vanno oltre l’in-store promotion”.