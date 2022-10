Il Quantum Computing rappresenta la nuova frontiera dell’evoluzione computazionale. Nasce per dare risposte a problemi irrisolvibili con l’utilizzo dei computer tradizionali.

In questa nuova puntata di “Crypto ma non troppo”, Donatella Maisto racconta cos’è il Quantum Computing, come funziona, i suoi campi di applicazione e le problematiche ancora da risolvere.